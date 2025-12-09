مبتكر لعبة PUBG يخاطب العالم من "بريدج " للانضمام إلى مشروع بناء طبقة جديدة ثلاثية الأبعاد

أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام/ وجه بريندان غرين، مدير العمليات في PLAYERUNKNOWN Productions، ومبتكر اللعبة العالمية الشهيرة PUBG، دعوة إلى العالم من منصة قمة "بريدج 2025"، للانضمام إلى مشروع يعمل عليه ويستهدف بناء طبقة جديدة ثلاثية الأبعاد من الإنترنت، تتميز بكونها مشتركة ومفتوحة، وتعيد الثقة والإبداع وروح التواصل إلى الفضاء الرقمي.

جاء ذلك في جلسة بعنوان "عوالم شاسعة"، ضمن فعاليات الدورة الأولى من قمة "بريدج 2025".

وكشف غرين أن المشروع يستهدف إعادة الاتصال والتفاعل الإنساني الحقيقي في العالم الرقمي، موجهاً دعوة إلى الشركاء وأصحاب الرؤى للانضمام إلى هذا المسار، قائلاً: "الطموح مسؤولية والمستقبل الرقمي ينبغي أن يكون مفتوحاً، مشتركاً، ومملوكاً لمبدعيه، وأن يعطي أبناءنا وأحفادنا عالماً رقمياً يليق بخيالهم. أدعو جميع المهتمين إلى الانضمام إلينا، ومساعدتنا على بناء مشروع جريء، إنساني، ومتواضع في آن واحد، والمساهمة في بناء المستقبل".

وشدد غرين على أن الإنترنت بدأ كأعظم أداة لربط البشر مع بعضهم، لكنه تحول إلى فضاء مليء بالروبوتات والفقاعات الرقمية، مؤكداً أن أعمق وأصدق الروابط الإنسانية تُصنع اليوم داخل العوالم الافتراضية الغامرة مثل Minecraft وFortnite وRoblox وPUBG. وأشار إلى أن هذه الألعاب لا تقتصر على الترفيه فقط، وإنما تجمع ملايين المستخدمين في تجارب مشتركة، إلا أن هذه التجارب تقع خلف جدران كل منصة، دون وجود جسر يربط تلك العوالم على مستوى يشبه انفتاح الإنترنت نفسه.

وقال غرين: "مستقبل التفاعل الرقمي سيكون ثلاثي الأبعاد، فأجيال اليوم تنشأ في بيئات افتراضية كامتداد اجتماعي وإبداعي للحياة الحقيقية. والسؤال لم يعد: هل سيصبح الإنترنت ثلاثي الأبعاد؟ بل هل نملك الشجاعة لإعادة بنائه بهذه الحرية ومتى؟ هذه الخطة توفر طبقة اجتماعية عالمية ثلاثية الأبعاد تُبنى فوق الإنترنت الحالي، وتعمل كبنية تحتية مفتوحة يمكن لأي شخص من خلالها بناء عالمه الافتراضي الخاص وربطه بالعوالم الافتراضية الأخرى. وتسمح هذه الطبقة للمستخدمين امتلاك إبداعاتهم والاجتماع بسهولة تشبه تصفّح الإنترنت، بوصفها طبقة اجتماعية عالمية ثلاثية الأبعاد".

وحدد ملامح هذه الرؤية ضمن ثلاثة محاور، نظام لتوليد العوالم يسمح بإنشاء كواكب افتراضية كاملة، بأي حجم، بشكل فوري وغير متصل، على بطاقة معالجة الرسوميات (GPU) الخاصة بالمستخدم، من دون الحاجة إلى بنية سحابية ضخمة أو مراكز بيانات هائلة. المحور الثاني يتضمن تطوير بروتوكول شبكي جديد قادر على استيعاب ملايين المستخدمين في الوقت نفسه بحيث يتعايشون ويستكشفون ويبدعون ويتواصلون داخل عوالم افتراضية ثابتة. أما المحور الثالث، فيتعلق بالملكية المفتوحة لهذه البنية الرقمية وخضوعها للمساءلة أمام العالم الذي تخدمه.