"التعليم العالي" تطلع وفدا خليجيا على أفضل ممارسات حوكمة المنظومة التعليمية

أبوظبي في 9 ديسمبر / وام / استقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفداً من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع الرابع والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، بدول المجلس، الذي عقد في العاصمة القطرية- الدوحة العام الماضي، والرامية إلى تنظيم زيارات دورية بين الدول الأعضاء للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجالات تطوير قطاع التعليم العالي وتعزيز التصنيفات الدولية.

ضم الوفد الزائر ممثلين من جهات الاعتماد الأكاديمي، ومؤسسات التعليم العالي، وهيئات التخطيط والتطوير في دول مجلس التعاون؛ وتم خلال الزيارة استعراض عدد من الملفات الاستراتيجية، وجهود دولة الإمارات في تطوير منظومة التعليم العالي بالدولة، ومن أبرزها: (تطوير المنظومة الوطنية للاعتراف بالمؤهلات، وتعزيز كفاءتها، من خلال تقليص المتطلبات، وتحسين جودة البيانات، وربطها رقمياً مع مؤسسات التعليم العالي).

كما استعرضت الوزارة خلال الاجتماعات جهودها في مكافحة الممارسات الاحتيالية الأكاديمية، عبر توظيف أدوات الرصد الرقمي والرصد الاستباقي؛ لحماية الطلبة، وضمان جودة مخرجات العملية التعليمية.

وبحثت أبرز التطورات في مجال التصنيفات العالمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات الذي اعتمدته الوزارة، لتعزيز الارتباط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، خاصة في مجالات البحث العلمي وتنمية المهارات.

وشمل برنامج عمل الزيارة تنظيم زيارات ميدانية إلى جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ للاطلاع على التجربة الإماراتية في مجالات التعليم المبتكر، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي المتقدم.

وتعكس هذه الزيارة حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز مسارات التعاون المشترك في تطوير قطاع التعليم العالي، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في الارتقاء بجاهزية المنظومة التعليمية الخليجية، لإعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية في دول المجلس.