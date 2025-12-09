"بريدج" .. منصة رائدة تستشرف مستقبل صناعة الرياضات الإلكترونية عالمياً

أبوظبي في 9 ديسمبر / وام / أكد خبراء ومتخصصون في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية أن هذه الصناعة تشهد توسعاً متسارعاً على مستوى العالم، مدفوعةً بالدعم المتنامي من الحكومات والمؤسسات، نظراً لعوائدها الاقتصادية الكبيرة وقدرتها على جذب شرائح واسعة من المستهلكين.

وشهدت قمة "بريدج 2025"، المقامة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، حضور نخبة من أبرز صناع المحتوى والقيادات التقنية والمؤثرين في مجال الألعاب الإلكترونية، الذين قدموا رؤى وتجارب نوعية حول مستقبل القطاع وفرص نموه.

وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أصيلاً من مختلف أشكال التفاعل الرقمي، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، والمنصات الاجتماعية، والذكاء الاصطناعي، والمحتوى الذي ينشأ تلقائياً عبر هذه الأنظمة.

وقال إن الأهمية اليوم تكمن في الارتقاء بالمحتوى الرقمي ليعكس قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الثقافي ، وهذه هي الرسالة التي نوجهها للجميع: أن يظل المحتوى الذي ينتج عبر هذه المنصات متسقاً مع الهوية الوطنية والثقافية.

من جانبه، أكد معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي لمنصة "ستارز بلاي"، أن مستقبل الرياضات الإلكترونية في الإمارات والمنطقة والعالم بات واعداً في ظل الاستثمارات الكبيرة والشراكات الاستراتيجية التي تعزز نمو القطاع.

وقال: "نحن في منصة ستارز بلاي نقدم بالفعل خدمات الفانتسي الرياضية، ونسعى إلى تطوير المنصة لدمج محتوى الرياضات الإلكترونية ليصبح جزءاً محورياً ضمن عروض البث".

وأضاف ان الرياضات الإلكترونية باتت ركيزة أساسية في اقتصاد الخدمات الحديث، إلى جانب صناعة المحتوى والبث والتوزيع الرقمي، وهي من أسرع القطاعات نمواً في مشهد الترفيه العالمي.

وأشار إلى أن دور المنصة يتمثل في ترخيص أهم محتوى للرياضات الإلكترونية وتقديمه للجمهور في مختلف أنحاء المنطقة.

بدوره، أوضح ديف ميس، قائد قطاع الإعلام والترفيه والألعاب والرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى "خدمات أمازون ويب"، أن قطاع الإعلام والترفيه والألعاب والرياضة يشهد نمواً لافتاً في المنطقة.

وقال: "نحن في أمازون نؤمن بالتوسع السريع لهذا القطاع، وقد وفرنا فرقاً متخصصة وخدمات مبتكرة مثل Amazon GameLift، نحن لا نتواجد لمتابعة التطور فحسب، بل نأتي بخبرات وخدمات مصممة خصيصاً لاحتياجات هذا القطاع".

وأضاف إننا نساعد الشركات على التوسع، ونوفر حلولاً تدعم الألعاب بمختلف مستوياتها ، ويعد هذا القطاع بالنسبة لنا مجالاً بالغ الأهمية، ونراه كذلك للمنطقة كلها، ونحن هنا لتمكين هذا النمو عبر التكنولوجيا. وأعتقد أن قمة بريدج منصة رائدة للقيام بهذا الدور.

من جهته، أكد برندن غرين، مصمم الألعاب الإلكترونية وصاحب لعبة "ببجي" الشهيرة، أن أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يمارسون الألعاب الإلكترونية ويشاركون تجاربهم عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن مستقبل التفاعل الرقمي يسير نحو بيئات ثلاثية الأبعاد ستشكل فضاءات جديدة للتواصل بين الأجيال القادمة.

وقال غنه بعد عشر سنوات من إطلاقها، ما تزال لعبة ببجي ضمن أكثر خمس ألعاب لعباً في التاريخ، وقد حققت أكثر من 25 مليار دولار من الإيرادات.

وأضاف ان الأرقام ليست هي الأساس، بل ما تعكسه من قدرة الألعاب على جمع ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم، حيث يتحول الغرباء إلى زملاء، والزملاء إلى مجتمعات، وهذه المجتمعات إلى صداقات تمتد مدى الحياة.