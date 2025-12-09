مهرجان "أيام العربية" ينطلق في أبوظبي 13 ديسمبر الجاري

أبوظبي في 9 ديسمبر / وام / يقام مهرجان "أيام العربية" في دورته الثالثة، من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري في منارة السعديات، تحت شعار "جونا عربي"، بتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وتقدم دورة هذا العام برنامجاً موسعاً يحتفي باللغة العربية باعتبارها ركناً أساسياً في التعبير الإبداعي والمعرفي، وبما يعكس حضورها في المشهد الثقافي المعاصر، مع الحفاظ على أصالتها وعمقها المرتبط بالهوية والإبداع.

يحتفي مهرجان "أيام العربية" بثراء اللغة العربية وتنوعها الإبداعي، مرحّباً بجميع الزوار سواء الناطقين أو غير الناطقين بالعربية، من خلال العروض الموسيقية والحوار عبر تجارب غامرة وعروض فنية وأعمال معاصرة تُحيي اللغة، ليكون "أيام العربية "منصةً عامةً للفنانين والمؤدين، المحترفين والصاعدين، ممن تشكل اللغة العربية وتأثيرها أداة إبداعهم.

ويتضمن المهرجان برنامجاً متنوعاً لجلسات حوارية ومجالس الحكايات التي تُقام بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون (ADMAF)، بمشاركة نخبة من الشخصيات الثقافية والشعراء وصنّاع الأفلام والباحثين والموسيقيين من العالم العربي.

تتناول هذه الجلسات موضوعات مختلفة تشمل تطور فن الموشحات وتأثيره في التقاليد الشعرية والموسيقية، والعلاقة بين الصوت والذاكرة والهوية، ومساهمات الشباب في إثراء صناعة الفيلم العربي، وجماليات اللغة العربية في الأدب والفنون، ورمزية الحصان العربي وما يمثله من إرث ثقافي عريق.

وقد صُممت العروض الموسيقية والتجارب التفاعلية لتناسب الجماهير من مختلف الأعمار، فيما يدعو المهرجان زواره لاكتشاف اللغة العربية بصفتها لغة مليئة بالإيقاع والتعبير والأسلوب.

وكذلك يستضيف المهرجان برنامجاً تدريبياً للسرد القصصي يستمر لثلاثة أيام بالتعاون مع "سي إن إن بالعربية"، يُتيح لصناع المحتوى الشباب مهارات عملية في بناء السرد وتطوير المحتوى الرقمي.

وإلى جانب برامجه المتميزة، يستضيف المهرجان فنانين تتنوع خلفياتهم الموسيقية بين الحديث والكلاسيكي وحتى فنون الموشحات الأندلسية.

كما تتضمن الفعاليات مؤتمراً بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي يمتد ليومين بعنوان: "الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات العالمية: مقاربة تربوية وتطبيقية"، يتخلله ورشاً تطبيقية عملية تهدف إلى تزويد المعلمين باستراتيجيات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير مواد تعليمية مبتكرة للغة العربية.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية إن مهرجان "أيام العربية" الذي يتزامن مع احتفال اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية يجسد رؤيتنا في أن اللغة قوة محركة للمستقبل، ورافداً أساسياً للابتكار، تشكل عاملاً فاعلاً في خلق التوازن بين بين التراث الغني، والابتكار المعرفي؛ لنؤكد مكانة لغتنا العربية في الحقول البحثية والإبداعية.

وأضاف ان المهرجان يشكل دعوة مفتوحة لكل أفراد المجتمع، لتطوير علاقتنا مع لغتنا الأم، كي تكون قائمة على الفخر، والوعي، والخيال، وإدراك أن العربية تملك الأدوات اللازمة لتكون جزءاً من التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.

ومن خلال التعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي، ستحظى السينما العربية بحضور بارز هذا العام، عبر مجموعة من الأفلام القصيرة التي أنتجها خريجو "استوديو الفيلم العربي"، إحدى مبادرات "المختبر الإبداعي"، ذراع تطوير المواهب التابع للهيئة.

وتتميز الأفلام بطبيعتها المناسبة للعائلات، وتناولها لموضوعات الهوية والثقافة وأنماط الحياة في المجتمعات الحديثة، كما سيشارك عدد من المتحدثين من استديو الفيلم العربي في جلسات نقاشية تسلط الضوء على السرد العربي والسينما.

ويعزز المهرجان مشاركة الشباب، إذ يُعَد منصة حيوية تحتفي بالإبداع والابتكار والهوية الثقافية، ومن خلال فعاليات يقودها مبدعون شباب وشراكات مع مؤسسات إماراتية ومحلية ناشئة، حيث يعزز البرنامج التزام مركز أبوظبي للغة العربية بتمكين الجيل القادم وترسيخ الفخر باللغة العربية وتراثها، كما تجمع بين شركاء ثقافيين بارزين ومؤسسات مجتمعية عريقة.

كما سيحظى الزوار برحلة مع معرض "عطور عربية ساحرة"، حيث يكتشفون التراث العريق لصناعة العطور العربية، والتعرف على أصولها، وكذلك المشاركة في ورش عمل تعتمد على وصفات تقليدية لها.

الجدير بالذكر، أن مهرجان أيام العربية نال جائزة محمد بن راشد للغة العربية لعام 2025، عن فئة أفضل مبادرة لتعزيز ثقافة القراءة ومجتمع المعرفة، تأكيد لدوره في تعزيز الثقافة والفكر ومجتمع المعرفة.