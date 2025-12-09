دراسة: الإمارات قوة عالمية في التكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية

أبوظبي في 9 ديسمبر / وام/ أكدت دراسة تحليلية حديثة أن دولة الإمارات برزت خلال السنوات الأخيرة كقوة عالميةً للتكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية.

وجرى الكشف عن نتائج هذه الدراسة خلال فعالية بهذه المناسبة في أسبوع أبوظبي المالي شارك فيها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية.

وتحمل الدراسة التحليلية الشاملة التي أعدتها منصة التداول العالمية "Capital.com" بالشراكة مع شركة الاستشارات الاستراتيجية " APCO " عنوان: "آفاق جديدة.. دور الابتكار والطموح وسهولة الوصول في دعم ازدهار التداولات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

واستندت الدراسة على بيانات التداول الرسمية الموثقة لدى "كابيتال دوت كوم" على مدار عامين لنحو 62,850 متداولاً نشطاً في المنطقة نفذوا85.5 مليون صفقة، مؤكدةً أن النمو القياسي في التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية في منطقة الشرق الأوسط ومنها دولة الإمارات جاءت مدفوعةً بجيل طموح رقمي الطابع.

وأشارت الدراسة إلى أنه منذ حصول "كابيتال دوت كوم" على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات في أبريل 2024، أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -بقيادة الإمارات- السوق الأسرع نمواً للشركة، وتشكل الآن أكثر من نصف أحجام تداولاتها حول العالم.

و بلغت أحجام تداولات "كابيتال دوت كوم" في النصف الأول من 2025 نحو 1.5 تريليون دولار بزيادة 42.5% مقارنةً بالنصف الثاني من 2024، مدفوعة بوصول التداولات في المنطقة إلى 804.1 مليار دولار بزيادة 53.3% خلال فترة المقارنة، منها 576.5 مليار دولار نصيب دولة الإمارات وحدها، ما يعزز مكانة الدولة عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الرقمية.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية الذي أبرزته هذه الدراسة يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء اقتصاد رقمي تنافسي يستشرف المستقبل، وذلك من خلال الجمع بين بنية تحتية عالمية المستوى، وتشريعات متقدمة ومحفزة على النمو، وزيادة متنامية للوعي المالي، بهدف تمكين المزيد من المتداولين الأفراد من المشاركة بثقة ومسؤولية في الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي والمشتقات المالية الجديدة.

وبدوره، قال فيكتور بروكوبينيا مؤسس "كابيتال دوت كوم"، إن منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة فارقة في تطورها المالي وخصوصاً دولة الإمارات، حيث يفتح التمويل الرقمي أبواباً غير مسبوقة للأسواق العالمية، ويغير طريقة التداول والاستثمار وبناء الثروة.

وتكشف البيانات التي استندت إليها الدراسة التحليلية أن 86% من المتداولين في المنطقة تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، ويمثل جيل الألفية 55% من المستخدمين النشطين، كما أن نسبة الحاصلين على تعليم جامعي في المنطقة تفوق أوروبا بواقع 64% مقابل 39% إضافة إلى مستويات دخل أعلى؛ إذ يفوق عدد من يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنوياً نظراءهم الأوروبيين بأربع مرات، فضلاً عن تسجيل المنطقة حصة أكبر بعشر مرات من العملاء الذين تجاوزت ودائعهم مليون دولار خلال عامين.

ولفتت الدراسة إلى أن التعلم بالممارسة سمة بارزة؛ إذ يبدأ 45% من متداولي المنطقة نشاطهم في عالم التداولات الرقمية بحسابات تجريبية مقابل 32% في أوروبا، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالتعلم المالي.

ومن جهته، قال مأمون صبيح، رئيس آبكو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الازدهار القياسي للتداولات الإلكترونية في الشرق الأوسط -وخصوصاً دولة الإمارات- يؤكد أهمية البيئة التنظيمية الشفافة وزيادة الثقافة المالية للأفراد في الإقبال على التداولات الرقمية للمشتقات المالية التي تتطلب درايةً وإلماماً بمخاطرها وآليات إدارة هذه المخاطر.

وبدوره، قال طارق شبيب الرئيس التنفيذي لـ"كابيتال دوت كوم" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الجرأة غير المنضبطة قد تتحول إلى ثقة زائدة، وإدارة المخاطر هي الفجوة الأكبر التي نراها، والتعليم وزيادة الوعي المالي هو الحل.