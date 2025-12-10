انطلاق المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال في دبي

دبي في 10 ديسمبر/ وام/ انطلق، اليوم في دبي، "المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال"، وهو أحد أبرز الفعاليات ضمن جدول الأعمال الاقتصادي بين البلدين.

وينظم مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، المنتدى الذي من المقرر أن يصبح فعالية سنوية، وذلك بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومؤسسة روسكونغرس ومجموعة ماراثون للاستثمار.

يجمع المنتدى قادة كبرى الشركات وصناديق الاستثمار من الإمارات وروسيا، بجانب ممثلي الوزارات المعنية في كلا البلدين، إضافة إلى شركات التكنولوجيا الناشئة.

وتُقام هذه الفعالية ضمن أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والتقني.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولتين على تعزيز علاقاتهما الثنائية، فقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في حجم التبادل التجاري بينهما، كما توسّعت المشاريع المشتركة لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات، من الصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، إلى الزراعة، والتقنيات الرقمية، والرعاية الصحية، والاستثمارات.

ويشهد التعاون بين البلدين توسّعًا في القطاعات التقليدية، إلى جانب المجالات المبتكرة التي تتطلب آليات جديدة لتعزيز الشراكة.

ويتمثل الجزء الأهم من المنتدى في الجلسة العامة تحت عنوان "هندسة النمو طويل المدى: فرص جديدة لكلا البلدين"، حيث سيستعرض ألكسندر فينوكوروف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، إستراتيجية المجلس وأدواته الرامية إلى تفعيل الإمكانات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وروسيا.

وستركز الجلسة على التعاون الاقتصادي الثنائي والآليات العملية لتطوير المشاريع المشتركة بين البلدين.

ويشارك في الجلسة العامة كلٌّ من معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وسعادة أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، ورستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وفيتالي سيريشوك، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك "في تي بي"، وألكسندر جاروف، الرئيس التنفيذي لشركة شركة غازبروم ميديا القابضة، كما يشارك في المنتدى سيرغي كاتيرين، رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا الاتحادية.

ستُفتتح حلقات النقاش في المنتدى بجلسة تحت عنوان: "مسار الابتكار بين روسيا والإمارات: مرحلة جديدة من الشراكة التكنولوجية"، ويشارك فيها كلٌّ من سيرجي زاخاروف، شريك في مجموعة ماراثون للاستثمار، وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومحمد جمعة المشرخ، الرئيس التنفيذي لاستثمر في الشارقة، ونبيل عرنوس، المدير التنفيذي التجاري لـ مدينة الابتكار، ودميتري ماركوف، الرئيس التنفيذي لشركة فيجن لابس، وأليكسي يوزاكوف، رئيس مجلس إدارة شركة بروموبوت، إضافةً إلى مشاركة فياتشيسلاف كوبايف مرة أخرى بصفته الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة ماغنيت تك، وأناستاسيا ستولكوفا، عضو لجنة الصحة العامة في الغرفة المدنية للاتحاد الروسي ومدير مؤسسة آر كيه – ميديسن.

وستشهد الجلسة إطلاق أول برنامج مسرِّع يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لدعم نمو الشركات التكنولوجية الروسية والشركات الناشئة في دولة الإمارات.

وسيشهد الحدث مناقشة سُبُل تنمية التعاون الاستثماري بمشاركة مجموعة من المستثمرين الإستراتيجيين والصناديق المتخصصة، وذلك في جلسة مخصّصة بعنوان "حوار الاستثمار المشترك الإستراتيجي"، تستضيفها منصة Investment Majlis، بهدف تعزيز الحوار البنّاء وطرح أدوات جديدة لدعم المشاريع.

وستستعرض الجلسة المشاريع والآليات المقترحة لإنشاء منصة استثمار مشتركة بين الإمارات وروسيا.

ويُختتم البرنامج الاقتصادي بحلقة نقاشية بعنوان "روسيا والإمارات: تشكيل المنظومة المستقبلية للتجارة والخدمات اللوجستية"، بمشاركة متحدثين منهم: سيرجي سيدوروف، نائب المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية والعلاقات العامة في شركة "دي في إم بي" المساهمة العامة (فيسكو)، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وخالد المرزوقي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في مناطق خليفة الاقتصادية – أبوظبي، وفلاديسلاف باختينكو، الرئيس التنفيذي لشركة جراند تريد، ونديم سلطان، النائب الأول للرئيس لعمليات الشحن وتخطيط البضائع في طيران الإمارات، وراج جِت سينغ واليا، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لمنطقة آسيا الوسطى في موانئ دبي العالمية، وفلاديسلاف شيك، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قطاع التجارة في شركة أكرون القابضة.

وسيناقش المشاركون تطوير ممرات التصدير الثنائية ومسارات الخدمات اللوجستية، وتنويع التدفقات التجارية، وإيجاد حلول مستدامة متعددة الوسائط.