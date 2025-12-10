"لجنة المواهب" تعتمد بطولة أبوظبي الدولية للسباحة محطة لاكتشاف الأبطال

أبوظبي في 10 ديسمبر/ وام/ اعتمدت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية في وزارة الرياضة، برئاسة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بالوزارة، بطولة أبوظبي الدولية للسباحة – ديسمبر 2025 كإحدى المحطات الأساسية لاكتشاف السباحين الموهوبين ومتابعة تطورهم الفني، ضمن الخطة الوطنية الشاملة لإعداد وصناعة المواهب الرياضية في رياضة السباحة على مستوى دولة الإمارات.

وتنطلق البطولة خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري في مسبح المجمع الرياضي بمدينة محمد بن زايد، بمشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة يمثلون 70 ناديًا وأكاديمية من داخل الدولة وخارجها، ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية من مختلف دول العالم.

وقال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، إن بطولة أبوظبي الدولية للسباحة تمثل محطة رئيسية في منظومة وطنية متكاملة، تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.

وأضاف أن البطولة تعد خطوة رائدة ضمن برامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، التي تأتي برعاية وزارة الرياضة، وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، دعماً لتنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وتشهد البطولة مشاركة دولية واسعة من دول بارزة في عالم السباحة، من بينها: أستراليا، وسنغافورة، وكازاخستان، وأوزبكستان، والكويت، وقطر، ولبنان، ومصر، وقيرغيزستان، ومدغشقر، ودول أخرى.

ويحظى الحدث بدعم وإشراف اتحاد الإمارات للألعاب المائية ومجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد نادي أبوظبي للرياضات المائية، أن النسخة الحالية من البطولة ستقام وفق أرقى المعايير العالمية من حيث تجهيز المرافق، وإدارة السباقات، وتوفير الخدمات اللوجستية للوفود المشاركة، بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رياضية رائدة لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى.