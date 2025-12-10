جامعة عجمان تنضم لقائمة أول الأعضاء المؤسِّسين في شبكة QS One

أبوظبي في 10 ديسمبر/ وام/ انضمّت جامعة عجمان، إلى قائمة أول الأعضاء المؤسِّسين في شبكة QS One، وهي شبكة دولية تضم قيادات جامعية تشارك في رسم توجهات التعليم العالي.

جاء الإعلان خلال قمة بريدج في أبوظبي بالجناح المخصص لإمارة عجمان، حيث قدّم بن سوتر، نائب الرئيس الأول لمؤسسة QS، والدكتور أشوين فيرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة QS في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، شهادة العضوية إلى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان.

وتختار شبكة QS One مؤسسات أكاديمية تمتلك رؤية واضحة وقدرة فعلية على الإسهام في تطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء بمساره.

وقال نونزيو كواكواريلِّي، المؤسس ورئيس مؤسسة QS، في خطاب الدعوة الذي وجّهه إلى الجامعة، إنه على مدى أكثر من ثلاثة عقود، حظيت QS بفرصة العمل مع مؤسسات أكاديمية أسهمت قياداتها في تشكيل مشهد التعليم العالي عالميًا، وتُعد جامعة عجمان واحدة من هذه الجامعات التي نعتز بالتعاون معها، لافتا إلى أن انضمامها إلى QS One عضوا مؤسِّسا سيُسهم في رسم ملامح مرحلة جديدة لمؤسستنا ولمنظومة التعليم العالي.

ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة تعزّز حضور الجامعة على المنصات العالمية، وتؤكد مشاركتها في المبادرات الدولية التي تبحث مستقبل التعليم وتطوّر نماذج تعليمية تلائم متطلبات المرحلة المقبلة.

من جهته تقدم الدكتور كريم الصغير، بهذه المناسبة، بجزيل الشكر لمؤسسة QS على اختيار جامعة عجمان ضمن هذه الدائرة القيادية، موضحا أن الشراكة المستمرة مع QS أثمرت عن فرص مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية.

وأضاف أنه من خلال QS One، تتطلّع الجامعة إلى تعزيز دورها في الحوارات التي تخدم الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات وتدعم طموحاتها الأكاديمية، لافتا إلى أن هذه العضوية ستسهم في توسيع شبكة علاقات الجامعة مع قيادات التعليم حول العالم، والحصول على رؤى تساعد في توجيه خططها المستقبلية في مجال الابتكار والتعليم والبحث العلمي.

من ناحيته قال الدكتور أشوين فيرنانديز، إن اختيار جامعة عجمان كأحد الأعضاء المؤسّسين لـ QS One يأتي تقديرًا لجهودها الجادة في تطوير التعليم والارتقاء بأدائها المؤسسي، مشيرا إلى أن الجامعة أثبتت قدرتها على تبنّي رؤية واضحة، واتخاذ خطوات عملية لمواكبة التحولات العالمية في التعليم العالي.

وتواصل جامعة عجمان تعزيز حضورها من خلال تقدمها في التصنيفات العالمية، وتوسّع اعتمادها الأكاديمي، وتعاونها مع مؤسسات دولية مرموقة، بما يعكس توجهها المستقبلي الواضح.

وتعمل الجامعة من خلال برامجها البحثية ومبادراتها في الابتكار والاستدامة وخدماتها الموجهة للطلبة، على تقديم مساهمة فعّالة في تطوير منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات والمنطقة.