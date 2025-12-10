إطلاق أول مشروع وطني لأرشفة التاريخ البحري الرياضي

أبوظبي في 10 ديسمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، اليوم، إطلاق أول مشروع وطني لتوثيق وأرشفة التاريخ البحري الرياضي في دولة الإمارات.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن المبادرة غير مسبوقة، بهدف صون الذاكرة البحرية، وحفظ الإرث الرياضي العريق الذي يشكل إحدى ركائز الهوية الوطنية منذ قيام الاتحاد.

وأضاف أن المشروع يؤسس لأول قاعدة بيانات رقمية شاملة، لجمع وتنظيم وتوثيق السجلات التاريخية للبطولات والسباقات والفعاليات والمشاركات المحلية والدولية، والصور والمواد الفيلمية والوثائق والمقتنيات المرتبطة بالقطاع البحري الرياضي.

وذكر أن الأرشيف سيكون مرجعاً رئيسياً للدراسات والمبادرات الدولية، لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في التوثيق الرياضي، واعتماد الحلول المتقدمة لحفظ التاريخ البحري.

وأوضح أن إطلاق المبادرة جاءت بعد اجتماع تنسيقي عقده مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتم خلاله استعراض آليات تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة المحتوى التاريخي، واعتماد سياسات موحدة تشمل الرقمنة عالية الجودة، وتصنيف المواد، وتدريب فرق العمل، وتعزيز التكامل مع الأندية البحرية في عمليات جمع البيانات والمواد التاريخية المتوافرة لديها.

وأكد المشاركون في الاجتماع، أن المشروع يشكل نقلة نوعية في حماية ذاكرة الرياضات البحرية في الدولة، عبر توثيق سيرة الرواد وأبطال الدولة الذين أسهموا في ترسيخ حضور الإمارات إقليمياً ودولياً في مختلف المنافسات البحرية، ورصد المراحل التطويرية لهذا القطاع على مدار عقود.

وتم خلال الاجتماع استعراض أحدث التقنيات والأنظمة العالمية المتخصصة في حفظ الوثائق والصور والمواد الفيلمية، وطرق إدارة الأرشيف المؤسسي، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات وطنية قادر على دعم البحوث والدراسات الأكاديمية، وتوفير مرجع موثوق للباحثين والمهتمين، حيث أكد الاتحاد جاهزيته لتوفير المواد التاريخية التي تجسد ارتباط أبناء الإمارات بالبحر، وتبرز الدور الثقافي والرياضي المتجذر في الهوية الوطنية.