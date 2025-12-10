مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 يختتم أعماله في أبوظبي

أبوظبي في 10 ديسمبر /وام/ اختتم مؤتمر "بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025"، أمس، أعماله في العاصمة أبوظبي، بعد أن شارك فيه 234 متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين.

ونجح المؤتمر الذي نظمته مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع شركة "BTC Inc" على مدار يومين، في دفع النقاش حول مستقبل البيتكوين والتمويل اللامركزي إلى آفاق جديدة، وتأكيد مكانة المنطقة كمحور رئيسي في المشهد العالمي للأصول الرقمية.

وقال مايكل سايلور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "مايكروستراتيجي"، الذي قدم الكلمة الرئيسية في اليوم الثاني من المؤتمر، بعنوان "رأس المال الرقمي، الائتمان، المال، والخدمات المصرفية"، إن البيتكوين يعتبر رأس مال رقمي، مشيراً إلى تبني الولايات المتحدة له كذهب رقمي، قبل أن تنتقل البنوك الكبرى حديثاً إلى إصدار تسهيلات ائتمانية مقابل البيتكوين أو مشتقاته.

ووصف البيتكوين بأنه "سلعة رقمية" و"أقوى أصل ابتكرته البشرية"، مؤكداً أنه الحل لمشكلة تآكل قيمة النقد مع مرور الوقت، لافتا إلى أن كل شركة تواجه خياراً واحداً في النهاية وهو إما الاحتفاظ بالنقد الذي يذوب، أو تحويله إلى أصل يزداد قوة، وأن شركته اختارت الخيار الأخير، عمداً وعلناً.

وشارك تشانغ بينغ تشاو، مؤسس منصة "بينانس"، في جلسة نقاشية مع براندون غرين، الرئيس التنفيذي لشركة "BTC Inc"، تناول فيها التحول الإيجابي في موقف الولايات المتحدة تجاه العملات الرقمية حديثاً، موضحاً أن النقاشات مع الحكومات قبل أربع سنوات كانت تدور حول ماهية العملات الرقمية وأسباب تبنيها، بينما تحولت اليوم إلى سؤال: "كيف نعتمدها؟"، وهو ما فتح الباب أمام حوارات بنّاءة حول تنظيم البورصات، وحماية المستهلكين، وإنشاء احتياطيات وطنية للعملات الرقمية.

وعند سؤاله عن الوضع الحالي لسوق البيتكوين، وإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة، ودورة التبني القادمة، أكد بينغ تشاو، أن هذه المرحلة تختلف عن الدورات السابقة، مشيراً إلى الدور المتنامي للتبني المؤسسي.

وأضاف: "نقترب من سد الفجوة بين كون العملات الرقمية حركة شعبية وبين مشاركة وول ستريت الآن".

وأعرب بينغ تشاو، عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار المؤسسي، والمشاركة الحكومية، والتطورات المرتبطة بالعملات المستقرة، والرمزية، والبنية التحتية للأصول في العالم الحقيقي، مؤكدا أن هذا التوجه سيُسهم في استقرار السوق ورفع مستواها على المدى الطويل، حتى مع استمرار حذر مستثمري التجزئة في انتظار أطرّ تنظيمية أوضح ومنتجات أكثر نضجاً.

واطلع الزوار عبر أربع منصات رئيسية، على أحدث التطورات والاتجاهات والتقنيات التي تشكل مستقبل البيتكوين، إلى جانب استكشاف مجموعة واسعة من الأجنحة التي عرضت أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الخاصة بتعدين البيتكوين، ومنصات تداول الأصول الرقمية، وأدوات الحفظ الذاتي المتقدمة، ومن أبرز العلامات العالمية مثل "Antalpha"، و"Crypto.com"، و"Bitmain"، و"Metaplanet" و"Mining Grid".

واستقطب المؤتمر مشاركة واسعة من قادة المؤسسات المالية ورواد الابتكار في منصات الاستثمار والتداول وشركات التعدين، وكان من أبرز المتحدثين فيه يوني آسيا، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة العالمية للتداول الاجتماعي والاستثمار في الأصول المتعددة "eToro"؛ وضرار إسلام، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي لأميركا وأوروبا والشرق الأوسط للمنصة الرائدة في قطاع تكنولوجيا عمليات تعدين البيتكوين "Antalpha"؛ إضافة لجون كودونيس، الرئيس ورئيس مجلس الإدارة في "Calamos Investments"؛ ومروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين؛ إلى جانب عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لمركز البلوك تشين في أبوظبي؛ وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وتم في اليوم الأول من أعمال المؤتمر إطلاق "ملتقى البيتكوين للشركات"، الذي جمع نُخبّة من الخبراء العالميين لتقديم رؤى مباشرة حول أحدث اتجاهات تبنّي البيتكوين على المستوى المؤسسي، وهدف إلى تزويد المديرين الماليين وأمناء الخزائن والتنفيذيين الماليين بإرشادات عملية لاعتماد البيتكوين كأصل احتياطي، من خلال 14 جلسة متخصصة تناولت التسارع الكبير في وتيرة تبني المؤسسات للعملة الرقمية، مدعومة ببيانات تشير إلى أن الشركات تستحوذ على البيتكوين بمعدل يقارب أربعة أضعاف معدل إصدار العملات الجديدة.

كما استضاف المؤتمر الإعلان عن مجموعة من المنتجات والمنصات المبتكرة، من أبرزها "Safebox"، وهو حل جديد للحفظ الذاتي يتيح للمؤسسات وكبار حاملي البيتكوين تحقيق عوائد فعلية عبر خاصية "UTXO"، التي تضمن تراكم العائد مع بقاء الأصول في محفظة المستخدم.

وفي ختام أعمال المؤتمر، كشفت شركة "Roxom" عن إطلاق أول سوق للأوراق المالية في العالم مُقوّمة ومُسَوّاة بالكامل بالبيتكوين، ما يمنح المستثمرين إمكانية تداول أسهم الشركات المدرجة التي تمتلك احتياطيات بيتكوين مباشرة باستخدام العملة الرقمية، دون الحاجة إلى الأنظمة التقليدية أو الوسطاء الماليين، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في عالم الاستثمار.

يُشّار إلى أن مؤتمر "بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" سيعود في نسخته الجديدة للعام 2026 إلى أبوظبي، مع تركيز أكبر على الاستثمار والتنظيم والابتكار؛ إذ ستجتمع منظومة البيتكوين العالمية مجدداً في مركز أدنيك أبوظبي لاستكشاف أحدث الاتجاهات التي ترسم ملامح مستقبل الصناعة، بدءاً من تطور الأطر التنظيمية وإستراتيجيات الامتثال، وصولاً إلى أحدث الابتكارات في تقنيات البيانات.