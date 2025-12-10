مؤتمر "دبي الصحية للأبحاث 2025" يستعرض دور البحث العلمي للارتقاء بجودة الرعاية

دبي في 10 ديسمبر/ وام/ استعرض مؤتمر "دبي الصحية للأبحاث 2025" في ختام أعماله دور البحث العلمي في الارتقاء بالرعاية الصحية

و شارك في النسخة الثانية من المؤتمر ، الذي نظمته " دبي الصحية"، نخبة من الأطباء والخبراء والأكاديميين، لعرض أحدث الأبحاث الطبية، في خطوة ترسخ مكانة دبي مركزاً رائداً في مجال البحث الطبي المتقدم.

تضمنت فعاليات المؤتمر ،الذي استمر ثلاثة أيام في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في "دبي الصحية"، عددا من النقاشات العلمية، والعروض التقديمية، ومجموعة من ورش العمل التي تناولت دور البحث العلمي في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين الذين قدموا إسهامات علمية متقدمة في الأبحاث وتطبيقاتها؛ من بينهم البروفيسور أندرو بيغز، أستاذ علم الوراثة السرطانية والجراحة في قسم علوم السرطان والجينوم بجامعة "برمنغهام" البريطانية، الذي استعرض أساليب تطوير الطب الدقيق باستخدام التقنيات الحديثة، والبروفيسور مانويل سالتو-تيليز، أستاذ علم الأمراض الجزيئي في جامعة "كوينز – بلفاست" بالمملكة المتحدة، الذي تناول تطبيقات الطب الشخصي في مجال الأورام.

واستعرض المؤتمر أحدث الأبحاث العلمية في "دبي الصحية"، وناقش سبل ربط الباحثين والعاملين في القطاع الصحي والمتدربين ضمن منظومة واحدة تسهم في تحقيق أفضل النتائج العلاجية، وسلط الضوء على دور الأبحاث السريرية في مجالات تشمل الطب الجيني، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأبحاث الميكروبيوم، وصحة المرأة.

وحضر سعادة الدكتور علوي الشيخ علي ، مدير عام هيئة الصحة بدبي جانباً من فعاليات المؤتمر، وقام بتكريم الباحثين الفائزين ضمن فئتي "أفضل عرض شفهي" و"أفضل ملصق بحثي"، عن الأبحاث التي قدموها خلال المؤتمر، وذلك بحضور كل من البروفيسور إيان بروس، نائب رئيس جامعة "كوينز - بلفاست" لشؤون كلية الطب والصحة وعلوم الحياة، وسعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ،مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

واستهدف الحدث تعزيز فرص التواصل وبناء علاقات مهنية قيمة بين الباحثين والمتخصصين في مجالات الرعاية الصحية، إلى جانب إتاحة المجال لعرض أحدث الأبحاث والتطورات الرائدة في الطب والرعاية الصحية ، ودعم تبادل المعرفة من خلال إشراك فرق "دبي الصحية" في مناقشات علمية مثمرة، فضلاً عن الإسهام في التطوير المهني للأطباء والمهنيين الصحيين عبر برنامج متكامل يضم ورش عمل وندوات وعروضاً رئيسية تسهم في توسيع خبراتهم وصقل مهاراتهم.