هيئة تنمية المجتمع في دبي تفتح باب التسجيل لمخيم "شتانا غير" للأطفال

دبي في 10 ديسمبر /وام/ أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، فتح باب التسجيل للمشاركة في مخيم شتاء دبي شتانا غير، الذي تنظمه خلال الفترة من 15 إلى 25 ديسمبر 2025 مستهدفاً الأطفال من عمر 6 إلى 14 سنة ضمن برنامج شتوي تفاعلي يجمع بين التعلم والمرح وتنمية المهارات.

ويقدم المخيم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل واع ومبتكر منتمٍ لهويته الوطنية من خلال أنشطة تعزز قيم الانتماء والعمل بروح الفريق والتسامح والإبداع والصحة والتوازن.

وتقوم منهجية المخيم على دمج المحتوى العلمي والتربوي مع التجربة العملية عبر ورش تفاعلية تشمل الذكاء الاصطناعي والثقافة المالية والفضاء والطيران إلى جانب الأنشطة التراثية والوطنية والرحلات التعليمية.

ويقام مخيم هذا العام في أربعة مواقع رئيسية بطاقة استيعابية تتجاوز 600 طفل موزعين على البرشاء والخوانيج وحتا والليسيلي الذي يشارك للمرة الأولى ضمن مواقع المخيم.

ويوفر البرنامج منصة آمنة ومحفزة تجمع بين التعلم والإبداع تحت إشراف فريق متخصص يضمن جودة الفعاليات وتعزيز التجربة اليومية للمشاركين.

وقالت ريم العوابد، مديرة إدارة البرامج المجتمعية في الهيئة، إن مخيم شتاء دبي شتانا غير يمثل فرصة لتعزيز مهارات المستقبل لدى الأطفال واستثمار عطلتهم في أنشطة تنمي الفضول المعرفي وروح الابتكار، مؤكدة حرص الهيئة على توفير بيئة تعليمية داعمة تسهم في بناء شخصيات واثقة وقادرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأضافت أن تصميم البرنامج يوازن بين التعلم والمرح من خلال أنشطة تشجع على الاستكشاف والإبداع وخوض تجارب جديدة، داعية أولياء الأمور إلى التسجيل المبكر لضمان الاستفادة من المقاعد المتاحة.

وأوضحت أن المخيم سيقدم برنامجاً يومياً متنوعاً يراعي اهتمامات المشاركين ويسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز ارتباطهم بالقيم المجتمعية.