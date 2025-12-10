إطلاق الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان في "قمة بريدج"

أبوظبي في 10 ديسمبر /وام/ أطلق المكتب الإعلامي لحكومة عجمان موقعه الإلكتروني الجديد ضمن فعاليات قمة "بريدج 2025" – الحدث الأكبر عالميًا في صناعة الإعلام والترفيه، والذي ينظمه المكتب الوطني للإعلام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض .

يأتي إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد في قلب هذا الحدث الدولي ليواكب تطلعات عجمان نحو ترسيخ حضورها الإعلامي محليًا وإقليميًا ودوليًا، ضمن بيئة رقمية عصرية تعزز من تواصلها مع الجمهور وتدعم رسالتها الاتصالية بمهنية وشفافية.

ويقدّم الموقع الجديد واجهة شاملة تضم الأخبار الرسمية، والمحتوى المرئي، ومعرض الصور، والمكتبة الإعلامية، إلى جانب محتوى تعريفي يجسّد رسالة المكتب ورؤيته ودوره في دعم الاتصال الحكومي.

وتم تطوير المنصة بأسلوب يعكس الهوية المؤسسية لحكومة عجمان، ويتيح للجمهور ووسائل الإعلام الوصول السريع إلى المعلومات الموثوقة والمحتوى المحدث.

ويمثل الموقع الإلكتروني الجديد واجهة رقمية موحّدة تتضمن مجموعة واسعة من الأقسام التي تسلّط الضوء على القيادة الرشيدة وسيرة إمارة عجمان ومسارات تطورها الحضاري، وفي مقدمتها السيرة الذاتية لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ورسالة سموه التي تؤكد دور الإعلام في صون الهوية ودعم مسيرة التنمية.

كما يضمّ السيرة الذاتية لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إلى جانب رسالة سموه التي تجسّد رؤية الإمارة نحو مستقبل إعلامي أكثر تأثيراً ومسؤولية.

ويشمل الموقع قسم "عجمان: الأصالة والعراقة"، الذي يستعرض تاريخ الإمارة وملامح هويتها الثقافية والتراثية، بالإضافة إلى المركز الإعلامي الذي يقدّم أرشيفًا متكاملًا للأخبار الرسمية، والصور، والفيديوهات، والتقارير الحكومية.

كما يتضمن الموقع قسماً خاصًا برؤية عجمان 2030 التي تشكّل الإطار الاستراتيجي لمستقبل الإمارة، وتستند إلى الاستدامة، والجاهزية للمستقبل، والمحورية المجتمعية، ورفاه الإنسان.

وأكد سعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن إطلاق الموقع في قمّة "بريدج 2025" يعكس طموح الإمارة في أن تكون جزءًا فاعلاً من المشهد الإعلامي العالمي.

وقال إن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمكتب الإعلامي في قمة بريدج 2025 يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية الإعلامية الرقمية لعجمان، لقد صممنا هذه المنصة لتكون مرآة تعكس قصة الإمارة وتعرّف بها في الداخل والخارج، بأسلوب تفاعلي يليق برؤية قيادتنا.

وأضاف الكعبي ان الموقع الجديد ليس مجرد واجهة إلكترونية؛ بل منصة معرفية شاملة تعبّر عن هويتنا، وتجمع بين الحداثة والإرث، وتبرز عجمان كوجهة رائدة في الإعلام والابتكار،و حرصنا على أن يكون المحتوى غنيًا ودقيقًا وقابلاً للتحديث المستمر.

وأشار إلى أن الموقع يُلبي احتياجات الجمهور ووسائل الإعلام، ويوفر تجربة استخدام متقدمة تدعم الوصول السريع إلى الأخبار والمواد البصرية والبيانات الرسمية، مؤكدًا أن إطلاقه يمثّل خطوة استراتيجية في بناء منظومة اتصال حكومي رقمية تواكب التطورات العالمية في اقتصاد المحتوى.

واختتم الكعبي تصريحه قائلًا: نؤمن بأن الإعلام هو الجسر الذي يربط عجمان بالعالم، وأن هذه المنصة الرقمية الجديدة ستعزز حضور الإمارة في الفضاء الإعلامي، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 وتوجهات الدولة في الاتصال الحكومي.

ويعد إطلاق الموقع الإلكتروني خطوة محورية في توحيد الهوية الإعلامية لحكومة عجمان، وتمكين المؤسسات الحكومية من تعزيز تواصلها مع الجمهور، وتوفير منصة موثوقة لنشر المعلومات الرسمية، وتقديم محتوى يواكب الطموحات المستقبلية للإمارة.