جامعة الإمارات تستعرض أحدث ابتكاراتها في قمة "بريدج 2025 "

أبوظبي في 10 ديسمبر/ وام/ استعرضت جامعة الإمارات العربية المتحدة خلال مشاركتها في فعاليات قمة بريدج 2025 المنعقدة في أبوظبي ، عددا من المشاريع البحثية والابتكارات الطلابية التي تعكس ريادة الجامعة في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وحلول الهندسة والأمن الرقمي.

وقال سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات إن مشاركة طلبتنا في منصة جامعة الإمارات في قمة بريدج تؤكد قدرتهم على تقديم نماذج ابتكارية تتعامل مع تحديات المستقبل، وتعكس في الوقت نفسه التزام الجامعة بتهيئة بيئة محورها الإبداع، وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات ومشاريع ذات أثر حقيقي ، و نحن نؤمن بأن الاستثمار في عقول الشباب هو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام، ومن هنا تأتي أهمية دعمهم في المحافل الدولية التي تتيح لهم عرض ابتكاراتهم أمام نخبة من الخبراء والمستثمرين.

وشهدت منصة الجامعة في القمة استعراض مجموعة من الابتكارات النوعية، من بينها: . مشروع TruShield ، وهي منصة صممتها الطالبتان آمنة الشامسي ومهرة السقاف، لتقديم حل لحماية الهوية الرقمية في زمن يمكن فيه للذكاء الاصطناعي استنساخ الصورة والصوت والشخصية خلال ثوانٍ، و منصة "صوت نبض المتعاملين الذكي" والمشروع عبارة عن منصّة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمسح منصّات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب لرصد المحتوى المتعلق بالجهة، ثم تلخيصه وتحويله إلى رؤى قابلة للتنفيذ تساعد أصحاب الاختصاص على اتخاذ قرارات مستنيرة وبشكل استباقي.

كما استعرضت طالبات كلية الهندسة مشروع "AI-Powered Drone Detection " وهو نظام ذكي للكشف عن الطائرات بدون طيار وتعزيز أمن الأجواء، و يعتمد المشروع على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة الحركة الجوية واكتشاف التهديدات المحتملة، بالإضافة إلى مشروع " ALAIN Imagery "وهو نظام هندسي مبتكر ، وأحد مهام القمر الاصطناعي يعتمد على تقنيات التصوير المتقدمة لمعالجة وتحليل البيانات البصرية، ويهدف إلى تطوير تطبيقات في الرصد، والطاقة، وتحسين جودة البيانات المرتبطة بالمدن الذكية.

وفي إطار مشاركتها في القمة، أعلنت جامعة الإمارات عن إطلاق تحدّي "جسر الابتكار" الذي يهدف إلى تمكين الطلبة الموهوبين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق. ويتيح التحدي للطلبة (من 18 إلى 25 عاماً) من الجامعات المحلية والدولية عرض ابتكاراتهم أمام لجنة من الخبراء والمستثمرين في مجالات الإعلام والتقنية وريادة الأعمال ،ويهدف التحدي إلى تمكين الفائزين من تطوير مشاريعهم وتحويلها إلى مبادرات واقعية، وتعزيز فرصهم في دخول عالم ريادة الأعمال.

وتأتي مشاركة جامعة الإمارات في قمة بريدج ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز موقعها كمؤسسة رائدة في الابتكار، وتوفير منصة لطلبتها لعرض أفكارهم أمام رواد الصناعة والمستثمرين.