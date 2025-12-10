إقامة سباق الياسات للمحامل الشراعية 60 قدماً السبت المقبل

أبوظبي في 10 ديسمبر/ وام/ يقام السبت المقبل ، سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً ضمن فعاليات مهرجان

الياسات الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

و أوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان أن السباق يُقام هذا العام على مسار يمتد لمسافة 70 كيلومتراً (37 ميلاً بحرياً)، ينطلق من جزيرة دلما مروراً بجزيرة الياسات وصولاً إلى منطقة السلع، في أحد أبرز السباقات التراثية الطويلة على مستوى الدولة.

وأكدت اللجنة جاهزيتها الكاملة لتنظيم الحدث وفق أعلى معايير السلامة، مشيرة إلى أن السباق يجسد عمق ارتباط المجتمع الإماراتي بالإرث البحري، ويعزز حضور الرياضات التراثية في المشهد الرياضي.