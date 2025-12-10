"القوس والسهم" يعلن تفاصيل دوري الإمارات لاكتشاف المواهب

الشارقة في 10 ديسمبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم تفاصيل المرحلة الثانية من دوري الإمارات لاكتشاف المواهب، على مدار يومي 13 و 14 ديسمبر الجاري في نادي شرطة الشارقة.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم مشاركة 71 لاعبا ولاعبة، وانطلاق الأدوار التأهيلية لفئتي تحت 15 و 12 عاماً، ونهائيات الفرق والفردي يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى منافسات الأدوار التأهيلية لفئتي تحت 10 و 8 أعوام في اليوم التالي.

كما أشار إلى إقامة الأدوار التأهيلية ونهائيات الفرق والفردي لفئتي الرجال والسيدات تحت 20 و 18 عاما وفئة أصحاب الهمم على مدار يومي 20 و21 ديسمبر.

وقالت هند الحوسني، الأمين العام للاتحاد، إن البطولات المقررة ستقام وفق لوائح وقوانين الاتحاد الدولي خارج الصالات، ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بقدرات المشاركين والمشاركات، وتطوير مهاراتهم، موضحة أن اعتماد تسمية دوري الإمارات لاكتشاف المواهب، ضمن استراتيجيات الاتحاد لتطوير اللعبة، وتعزيز منظومة استقطاب وصقل المواهب الوطنية في مختلف المراحل، لبناء قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية.