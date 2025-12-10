جائزة الشارقة للعمل التطوعي تستقبل الطلبات حتى نهاية ديسمبر الجاري

الشارقة في 10 ديسمبر/ وام/ تواصل جائزة الشارقة للعمل التطوعي استقبال طلبات التقديم حتى نهاية ديسمبر الجاري، مع التركيز على دور المؤسسات الخاصة بوصفها شريكاً محورياً في دعم العمل التطوعي وترسيخ المسؤولية المجتمعية.

وتبرز أهمية المؤسسات الخاصة في ما تقدمه من مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز مشاركة المتطوعين، وتدعم جهود المجتمع نحو التنمية المستدامة، وتتيح الجائزة لهذه المؤسسات فرصة التنافس ضمن فئات عدة، أبرزها أفضل جهة صانعة للفرص التطوعية وأفضل جهة داعمة للعمل التطوعي وأفضل مبادرة تطوعية، بما يشجع القطاع الخاص على تطوير مبادرات مبتكرة ومؤثرة.

وأكدت سعاد الشامسي، المدير التنفيذي للجائزة، حرص الجائزة على إبراز الفئات التي تشكل ركائز العمل التطوعي في الدولة موضحة أن الجائزة ستستمر في تسليط الضوء على مختلف الفئات لتعزيز التنافس الإيجابي ودعم الجهود التطوعية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.