"إسلامية دبي" تطلق تحدي مؤذن الفريج للناشئة

دبي في 10 ديسمبر/ وام/ أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحدي مؤذن الفريج، امتداداً لمبادرة مؤذن الفريج التي أثمرت تفاعلاً مجتمعياً واسعاً خلال نسخها السابقة، وذلك في إطار جهود الدائرة لترسيخ القيم الدينية بين الناشئة وتعزيز ارتباطهم بالمساجد والشعائر الإسلامية في الأحياء السكنية.

ويهدف التحدي إلى استقطاب الأطفال واليافعين، وتوفير فرصة للمشاركة في تجربة الأذان من خلال اكتشاف الأصوات العذبة وتأهيلها للارتقاء إلى مستوى أداء الأذان في مساجد الفرجان خلال شهر رمضان المبارك، بما يعزز حضور القيم الإيمانية لديهم ويدعم فهمهم الصحيح لمعاني الأذان وأحكامه الشرعية. ويستمر التسجيل حتى منتصف يناير 2026.

وقال سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، إن إطلاق التحدي ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع واعٍ ومتمسك بقيمه، ويجسد رؤية تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالهوية الدينية والوطنية للجيل الجديد.

وأوضح سعادته أن التحدي جاء استجابة للتفاعل الكبير الذي شهدته المبادرة في نسختيها الأولى والثانية، وأنه يمثل فرصة إضافية للأطفال لخوض تجربة الأذان والتمرس عليها بشكل صحيح، تمهيداً لرفع الأذان في مساجد الفرجان خلال شهر رمضان.

وفي إطار دعم المواهب الصوتية الصغيرة، رصدت الدائرة مكافآت للفائزين بالمراكز العشرين الأولى تقديراً لتميزهم في الأداء والتزامهم بالتدريب، على أن يتم الإعلان عن الأسماء عبر القنوات الرسمية في فبراير 2026، بما يعزز روح التحفيز والمشاركة المجتمعية بين أبناء الفرجان