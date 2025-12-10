وفد من حكومة البرازيل يطلع على منظومة العمل الشرطي الذكي بشرطة دبي

دبي في 10 ديسمبر/وام/ اطلع وفد من برنامج القيادات التنفيذية في حكومة البرازيل خلال زيارته القيادة العامة لشرطة دبي، على منظومة الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدمها شرطة دبي عبر مركز الشرطة الذكي " SPS" وإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل الشرطي.

وأكد العميد الدكتور تميم الحاج نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالوكالة خلال استقباله الوفد الزائر بحضور العقيد هشام الجودر مدير مراكز الشرطة الذكية وعدد من الضباط ، حرص شرطة دبي على توسيع جسور التواصل مع الجهات الحكومية داخل الدولة وخارجها بما يسهم في تبادل المعارف وتطوير منظومة العمل الأمني.

واصطحب العميد الدكتور الحاج الوفد في جولة داخل إدارة مركز القيادة والسيطرة حيث استمع إلى شرح حول آلية العمل في المركز وأحدث المبادرات التي تدعم الأمن والاستجابة السريعة للبلاغات.

كما اطلع الوفد على أبرز الأنظمة التقنية ومنها الخريطة ثلاثية الأبعاد ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وأساليب توزيعها ميدانياً بما يعزز سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات في مختلف مناطق الإمارة.

كما شملت الزيارة مركز الشرطة الذكي " SPS " الذي يوفر خدمات شرطية متكاملة على مدار 24 ساعة دون أي تدخل بشري، ويتيح للجمهور إنجاز معاملاتهم الجنائية والمرورية وخدمات الشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية وفق معايير عالمية.

وتعرف الوفد إلى مجموعة من الخدمات المقدمة في المركز ومنها خدمة عين الشرطة والشكاوى العمالية والتواصل مع الضحية وأمن المساكن ودعم ضحايا العنف الأسري إضافة إلى الخدمات المرورية كدفع المخالفات وإعادة إصدار تقارير الحوادث.

و أعرب الوفد البرازيلي عن إعجابه بالمستوى المتقدم للتقنيات الحديثة والأنظمة الذكية المستخدمة في شرطة دبي وما تمثله من نموذج رائد في العمل الأمني المستقبلي