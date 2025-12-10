مؤسسة "ADI" تعلن في أسبوع أبوظبي المالي بدء بناء البنية التحتية لتقنية البلوكتشين

أبوظبي في 10 ديسمبر 2025 /وام/ تعود مؤسسة "ADI"، التي تعمل على بناء البنية التحتية لتقنية البلوكتشين على مستوى سيادي للحكومات والمؤسسات، هذا العام إلى أسبوع أبوظبي المالي، الحدث ذاته الذي أعلنت فيه العام الماضي عن تأسيسها كجهة تتخذ من أبوظبي مقراً لبناء بنية تحتية للبلوكتشين، تمكّن الحكومات والمؤسسات من تسريع نمو الاقتصادات الرقمية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة أندري لازورينكو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات الأسبوع، أن المؤسسة انتقلت خلال عام واحد فقط "من المفهوم إلى التنفيذ"، مشيراً إلى الدور الذي تمارسه في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة على مستوى عالمي.

وأوضح لازورينكو أن أسبوع أبوظبي المالي يشكّل منصة عالمية لعرض التقدم الذي حققته المؤسسة، بما في ذلك إطلاق الشبكة الرئيسية لـ"ADI Chain" المصممة خصيصاً للحكومات والمؤسسات، والتي أصبحت تعمل مع شركاء في أكثر من 20 دولة و50 مؤسسة، بالإضافة إلى محفظة المؤسسة المتنامية من المشاريع التجريبية على المستوى الوطني في العديد من الدول، والتي وصفها بأنها تُمثل "مفهومًا مختلفًا لتقنية البلوكتشين".

وأشار إلى الشراكات الإستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها المؤسسة خلال الأسبوع، والتي تهدف إلى دمج "ADI Chain" مع المؤسسات المالية العالمية لتعزيز التطبيقات الواقعية للبلوكتشين والعملات المستقرة المنظمة والتمويل الرقمي المؤسسي بما يدعم رؤية أبوظبي لأن تكون مركزاً عالمياً للأصول الرقمية المنظمة.

وأكد لازورينكو أن دولة الإمارات انتقلت "من مرحلة التجارب الأولى إلى بناء واحدة من أكثر البيئات تقدماً للأصول الرقمية وتقنيات الويب 3"، موضحا أن وجود مقر المؤسسة في "أبوظبي العالمي" كأول جهة في العالم تعتمد إطاراً تشريعياً مخصصاً للأصول الرقمية وقواعد للرموز المرجعية على العملات التقليدية ونظاماً ريادياً لمؤسسات تقنية السجلات الموزعة، يوفر الوضوح التنظيمي والثقة اللازمة للعمل على مستوى وطني.

وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت، بما تتمتع به من استقرار اقتصادي وبنية تحتية عالمية وموقع إستراتيجي بين الشرق والغرب، مركزاً عالمياً رائداً لتطوير بنى البلوكتشين السيادية وتنظيم الأصول الرقمية وقيادة سياسات "الويب 3".

وأوضح لازورينكو أن دور مؤسسة "ADI" يتمثل في ترجمة السياسات المستقبلية إلى أنظمة عملية قابلة للتوسع، سواء من خلال العملة المستقرة المدعومة بالدرهم، أو من خلال البنى التنظيمية المتوافقة لترميز الأصول الواقعية والمدفوعات عبر الحدود، مؤكداً أن المؤسسة تعمل ضمن رؤية طموحة تهدف إلى إدخال مليار شخص إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2030، بما يشمل إعداد كوادر وطنية قادرة على نشر الأنظمة الرقمية على نطاق واسع من خلال أكاديمية "Future Tech 4.0".

وعن آلية الوصول إلى مليار شخص، أوضح لازورينكو أن المؤسسة تعتمد بشكل رئيسي على الحكومات والمؤسسات الكبرى، لافتاً إلى أن 1.4 مليار شخص حول العالم ما زالوا يفتقرون إلى البنية التحتية المالية الأساسية.

وأشار إلى قوة المنظومة المؤسسة مع "Sirius International" و"IHC" التي تتيح الوصول إلى أكثر من 90 جهة يمكن دمج البلوكتشين في عملياتها، إضافة إلى المشاريع الوطنية واسعة النطاق عبر قطاعات متنوعة مثل الطاقة والعقارات والهوية الرقمية، وكذلك التعاون مع المؤسسات المالية العالمية لتعزيز التطبيقات الواقعية للبلوكتشين والعملات المستقرة المنظمة والتمويل الرقمي في الأسواق الناشئة.

وأكد أن هذه الشراكات تسهم في خفض مخاطر تبني الحكومات للتقنيات الجديدة، وتمويل المشاريع التجريبية، ودعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي على شبكة "ADI Chain"، ما يوفر مساراً واضحاً للانتقال من مئات الملايين إلى مليار مستخدم.

وقال إن منصة "ADI Chain" صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات التي تتطلب بنية تحتية رقمية واسعة وقابلة للتوسع ومتوافقة مع السياسات المحلية، وهو ما يجعلها الأنسب للهوية الرقمية الوطنية والسجلات الحكومية والخدمات العامة التي تعتمد على الثقة وقابلية التدقيق والامتثال التنظيمي.

وأوضح أن العملة المستقرة المدعومة بالدرهم، التي طورتها "IHC" وبنك أبوظبي الأول ضمن الإطار التنظيمي لدولة الإمارات، ستكون مشروعاً رئيسياً على "ADI Chain"؛ إذ تهدف إلى تجاوز قيود أنظمة الدفع التقليدية وتوفير مدفوعات سريعة وآمنة ومنخفضة التكلفة للأفراد والشركات والمعاملات عبر الحدود، مع الحفاظ على السيادة النقدية والتنظيمية للدول.

وفي ما يتعلق بتنمية المهارات، شدد لازورينكو على إيمان المؤسسة بأن البنية التحتية الرقمية بلا قيمة من دون بنية تحتية بشرية، موضحا أن منصة "Future Tech 4.0"، المطورة بالتعاون مع "أبوظبي العالمي" وجامعات عالمية، تهدف إلى تدريب أكثر من 10 آلاف متخصص في "الويب 3" والتنظيم والتطوير والتشغيل والسياسات.