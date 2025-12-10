سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع شراكة بين "شمس" و"الشارقة الإسلامي"

الشارقة في 10 ديسمبر /وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم، توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين مدينة الشارقة للإعلام "شمس" ومصرف الشارقة الإسلامي، بهدف دعم صناعة الأفلام والمحتوى الإبداعي في إمارة الشارقة، وذلك خلال زيارته لفعاليات قمة "بريدج 2025" المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وقّع الاتفاقية كل من محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وراشد عبد الله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس".

وتهدف الاتفاقية إلى توفير برامج تمويل مبتكرة لدعم صُنّاع الأفلام والشركات العاملة في قطاع الإعلام، وتمكينهم من الاستفادة من البنية الإنتاجية المتطورة التي توفرها مدينة الشارقة للإعلام، مثل مشروع "استوديوهات شمس"، أحد أبرز المشاريع الإعلامية المستقبلية في المنطقة، والذي يسعى إلى بناء منظومة متكاملة تعزز مكانة الإمارة كمركز إقليمي لصناعة المحتوى الإبداعي.

وستقوم الشراكة بين المدينة والمصرف على دعم القطاع الإعلامي والاقتصادي والإبداعي، الذي يُعد محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ويدعم توجّه الإمارة نحو إنشاء بيئة إنتاجية عالمية المستوى، ويعزز ثقة المستثمرين بالفرص المتاحة والمشروعات المتعددة التي تمثّل نقلة نوعية في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وتسهم في تطوير قطاعات المستقبل ودعم المواهب الإبداعية في دولة الإمارات.

كما ستعمل الاتفاقية على الإسهام في تطوير البنية التحتية الإعلامية المتكاملة والتي تدعم صنّاع المحتوى في جميع مراحل الإنتاج، إلى جانب خلق منظومة مالية مستدامة تتيح للمبدعين، والشركات الناشئة، واستوديوهات الإنتاج إمكانية تنفيذ مشاريعهم داخل الإمارة بسهولة أكبر، عبر حلول تمويلية مرنة مصممة خصيصاً للقطاع الإبداعي.

وستسهم الاتفاقية في تمكين المواهب الوطنية والإقليمية من تحويل أفكارهم إلى أعمال مرئية على أرض الواقع، وستُجسد الدور المتنامي لإمارة الشارقة في تطوير قطاع الإعلام وصناعة الأفلام، من خلال توفير بيئة إنتاجية متكاملة تشمل مرافق تصوير حديثة ومساحات متخصصة لما بعد الإنتاج.