الرئيس التنفيذي لـ"سولميت": الإمارات ضمن المراكز العالمية في عالم الأصول الرقمية والتمويل الحديث

أبوظبي في 10 ديسمبر /وام/ أكد ماركو سانتوري، الرئيس التنفيذي لشركة Solmate "سولميت" وهي شركة متخصصة في بناء البنية التحتية الأساسية القائمة على "سولانا" وإدارة خزينة الأصول الرقمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت ضمن أهم المراكز العالمية للتمويل الحديث والتمويل عبر السلسلة، بفضل موقعها الاستراتيجي، وقربها من رأس المال، وبيئتها الداعمة للأعمال.

وقال سانتوري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن الحدث يمثل منصة مثالية للشركات التي تركز على تطوير البنية التحتية في الإمارات.

وأضاف: نحن نبني بنية تحتية حقيقية هنا في الإمارات وهذا يميزنا عن الشركات التي تكتفي بمجرد وضع الأصول الرقمية لدى طرف ثالث، ويتيح لنا تنفيذ أمور في الإمارات لم يكن ممكنًا تنفيذها من قبل.

وأشار إلى أن أسبوع أبوظبي المالي يجمع المستثمرين، الشركاء التجاريين، وبعض المنافسين أيضاً، قائلاً إن هذا النوع من الأحداث والبيئات التي تحتاج أن تكون فيها للحصول على آخر مستجدات الصناعة مباشرة، والتواصل مع الأشخاص المهمين.

وتعليقًا على مكانة الإمارات في قطاع التمويل الرقمي، اعتبر سانتوري أن الدولة تميّزت وأظهرت رؤية واضحة في عالم الأصول الرقمية، وهو المجال الذي تنشط فيه "سولميت".

وأوضح أن من أبرز عوامل النجاح تشمل: قرب الإمارات من رأس المال، وهو أمر حاسم لشركة تسعى لبناء خزينة قوية من الأصول الرقمية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إذ تقع الإمارات في نقطة اتصال بين نيويورك، أوروبا، وآسيا ما يجعلها مركزاً فريداً للبنية التحتية الرقمية، والأداء وانخفاض زمن الاستجابة، الأمر اللازم عند بناء بنية تحتية لشبكات البلوك تشين عالية الأداء إذ يكون انخفاض زمن الاستجابة والأداء العالي غاية في الأهمية، لافتاً إلى أن شبكات مثل سولانا يمكن أن تصل نظرياً إلى 100 ألف معاملة في الثانية، ما يتطلّب بيئة مثالية مثل الإمارات.

وأضاف : من هنا في الإمارات، وبسبب موقعها المركزي، نشعر بقدرتنا على بناء وول ستريت جديدة، واستبدال الوسطاء المركزيين بنظام مالي أكثر كفاءة.

وتطرق سانتوري إلى صفقة الدمج التي أعلنتها "سولميت" مؤخرًا مع "روكواي إكس" RockawayX، معتبراً أن الدمج يعكس التقاء جانبين لعمل واحد.

وحسب بيان الإعلان، ستستحوذ "سولميت" على "روكواي إكس" RockawayX عبر صفقة تبادل أسهم بالكامل، ما سيحوّل سولميت إلى كيان متكامل يجمع بين البنية التحتية، السيولة، وإدارة الأصول تحت مظلة واحدة.

وذكر أن وجود خزانة كبيرة من SOL "العملة الأصلية لشبكة سولانا" يعزّز قدرتهم على تشغيل والتحقق من المعاملات، بينما وحدة السيولة تُمكِّنهم من تقديم خدمات مثل صناعة السوق والإقراض، وإدارة أصول واستثمار في مشاريع جديدة ما يجعل من الكيان الموحد قوة مؤثرة في سوق الأصول الرقمية.

وعن خطط التوسع في الشرق الأوسط أو دول أخرى، أشار سانتوري إلى أن سولميت تركز الآن على الإمارات باعتبارها موطنها الرئيسي، لكنه قال إن طبيعة أعمالهم تسمح لها بأن تعمل من الإمارات وتخدم أسواقًا عالمية دون الحاجة لتوسّع فوري.