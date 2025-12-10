"أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري" يعلن نجاح إصدار حقوق الأولوية بـ6.1 مليار درهم

أﺑﻮﻇﺒﻲ في 10 ديسمبر/ وام/ أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نجاح إصدار حقوق الأولوية لزيادة رأس المال بقيمة 6.1 مليار درهم، وذلك بعد انتهاء فترة الاكتتاب بتاريخ 4 ديسمبر الجاري.

وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك اليوم، شهد الإصدار طلباً لافتاً، إذ تجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب الملتزم بها مبلغ 12 مليار درهم، حيث حقق إقبالاً استثنائياً من المستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة والأسواق العالمية.

واكتتبت شركة مبادلة للاستثمار، بصفتها المساهم الرئيسي في بنك أبوظبي التجاري، بكامل حصتها المستحقة من الأسهم الجديدة، تأكيداً لالتزامها المستمر بتوفير الدعم الأساسي لمسيرة البنك والمساهمة في نجاح عملية الاكتتاب.

وشهدت الأسهم المتبقية طلبات اكتتاب من المساهمين الآخرين تجاوزت المعروض بثلاثة أضعاف، في مؤشر يعكس الثقة الراسخة التي يوليها المستثمرون لاستراتيجية بنك أبوظبي التجاري ومسار نموه المتسارع.

وسيتم تخصيص الأسهم الجديدة غير المكتتب بها على أساس تناسبي للمساهمين الذين تقدموا بطلبات الاكتتاب للحصول على أسهم جديدة إضافية، وذلك وفقاً للآلية الواردة في دعوة الاكتتاب الموجهة إلى المساهمين.

ويعد هذا الإصدار الاستراتيجي أكبر إصدار لحقوق أولوية قامت به شركة مدرجة حصرياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإطلاق.

وتولّى بنك أبوظبي التجاري منفرداً دور مدير الاكتتاب، ومدير السجل، وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، في خطوة تؤكد على خبراته المتعمقة في أسواق رأس المال وقدرته على إدارة وتنفيذ الصفقات الكبرى بكفاءة عالية.

و قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن الطلب القوي الذي شهده هذا الإصدار يعكس مدى ثقتهم الراسخة بنجاح استراتيجيتنا ورؤيتنا، فيما يواصل البنك دوره المحوري في المساهمة بتعزيز مسيرة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات، ونحن اليوم نبدأ مرحلة جديدة من النمو الطَموح القائم على تبني أحدث التقنيات الرقمية، لمواصلة تحقيق قيمة نوعية لمساهمينا وعملائنا والاقتصاد الوطني ككل.

وسيتم تخصيص العوائد الصافية لهذا الإصدار لدعم مسار النمو المتسارع لأعمال بنك أبوظبي التجاري، وتعزيز قاعدة رأسماله لمواكبة المتطلبات التنظيمية المقبلة.