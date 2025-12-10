أكاديمية "أبوظبي العالمي" تطلق مركز التكنولوجيا

أبوظبي في 10 ديسمبر/ وام/ أعلنت أكاديمية "أبوظبي العالمي"، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي ADGM، عن إطلاق مركز التكنولوجيا، الذي يوفر منصة هي الأولى من نوعها في المنطقة وتغطي قطاعات متعددة، وتساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لإرساء معايير الابتكار القائم على البحث، وترسيخ دورها الريادي في مجال التكنولوجيا وبناء الاقتصادات القائمة على المعرفة.

وسيشكل مركز التكنولوجيا التابع لأكاديمية أبوظبي العالمي محركاً رئيسياً لمنظومة الابتكار في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وصنّاع السياسات والجهات التنظيمية وقادة القطاعات.

ويوفر المركز بيئة تجريبية تفاعلية تتطور فيها المعارف والسياسات والأنظمة والتقنيات بنهج متكامل، كما سيسهم في تحويل الاكتشافات والنتائج البحثية إلى تطبيقات عملية، إضافةً إلى إعداد كوادر المستقبل عبر برامج متخصصة و"هاكاثونات" وبرامج زمالة بحثية في مجالات حيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين والأمن السيبراني والتكنولوجيا الاستثمارية وتقنيات الطاقة.

وبهذه المناسبة، استضافت أكاديمية أبوظبي العالمي فعالية خاصة مغلقة بمشاركة أبرز الجهات المعنية، حيث قامت هذه الجهات بطرح خمس مبادرات وتوقيع وثيقةً مشتركة تؤكد التزامها بالتعاون لتعزيز منظومة التكنولوجيا في أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتشكل هذه المبادرات الخمس الركيزة الأساسية لمركز التكنولوجيا، حيث ستقود جهود البحث التطبيقي والابتكار عبر قطاعات محورية، وتشمل المبادرات: مبادرة RealAssetX أبوظبي للابتكار التي ستساهم بالتعاون مع "بي جي آي إم" في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأصول الحقيقية، لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر ابتكاراً وتعزيز نتائج الاستدامة، ومبادرة FutureTech 4.0: بالتعاون مع مؤسسة ADI DLT، وستقود المبادرة جهود تشكيل مستقبل الأصول الرقمية عبر البحث والتعليم، وتستهدف إعداد 10,000 رائد متخصص في تقنية البلوك تشين.، ومبادرة سايبر أرينا: بالتعاون مع سايبر فالكون، وستركز المبادرة على تطوير استراتيجيات دفاعية متقدمة لحماية البنى التحتية الحيوية، إلى جانب بناء وتنمية الكفاءات المتخصصة.

أما المبادرة الرابعة فهي Freedom Investment Lab التي تهدف بالتعاون مع Freedom Management، إلى تعزيز دور أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار عبر منصات الثروة الرقمية ومبادرات تعزيز الثقافة المالية، والمبادرة الخامسة هي مبادرة EnerTech Lab بالتعاون مع TDE Digital، وتركز على دعم ممارسات الطاقة المستدامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع جاهزية القوى العاملة في قطاع الطاقة.

وقال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع للأكاديمية: إننا في أكاديمية أبوظبي العالمي نؤمن بأن البحث ليس مجرد ركيزة معرفية، بل محرّك رئيسي لإطلاق ابتكارات تحدث فرقاً حقيقياً، ويشكل مركز التكنولوجيا الجديد منصة تلتقي فيها الأفكار والسياسات ومختلف القطاعات، لترجمة النتائج البحثية إلى حلول قابلة للتطبيق، وتطوير الأطر التنظيمية، وتنمية مهارات جيل جديد من المواهب. وبذلك، يرسخ المركز دور أبوظبي المحوري باعتبارها وجهة عالمية رائدة تقود مستقبل التكنولوجيا.

وبصفتها ذراع المعرفة للمركز المالي الرائد في المنطقة، ستسهم أكاديمية أبوظبي العالمي من خلال مركز التكنولوجيا التابع لها في تعزيز ريادة أبوظبي في مجال الابتكار عبر توحيد القطاعات الأكاديمية والقطاعات الحيوية وصناع السياسات.

وبالتركيز على البحث وتنمية المواهب كأولوية أساسية، سيقدم المركز ابتكارات رائدة تعيد تشكيل القطاعات، وتعزز الأطر التنظيمية، وتضمن تحقيق أثر مستدام.