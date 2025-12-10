"نقل عجمان" تستعرض مختبرها الافتراضي في "بريدج 2025"

أبوظبي في 10 ديسمبر/وام/ استعرضت هيئة النقل في عجمان ضمن جناح حكومة الإمارة في قمّة "بريدج 2025"، مشروعها الريادي "مختبر عجمان الافتراضي للنقل" الذي يشكّل منصة علمية وتجريبية متقدمة لاختبار المركبات والابتكارات في بيئة محاكاة واقعية وآمنة.

ويُعد المختبر نموذجًا مبتكرًا لدعم الابتكار في قطاع النقل، إذ يتيح للباحثين والجامعات والمراكز البحثية والشركات الناشئة اختبار المنتجات والأنظمة المتقدمة تحت ظروف محاكاة دقيقة، بما يمكّن من تقييم الأداء قبل الاعتماد الرسمي، ويسهم في تطوير حلول جديدة لتحسين السلامة، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتبسيط العمليات التشغيلية.

ويعمل المختبر ضمن إطار تنظيمي يحدّد اختصاصاته وآليات عمله ومجالات التجربة والاعتماد، بما يجعله منصة استراتيجية لرفع جاهزية الإمارة نحو منظومة نقل أكثر ذكاءً واستدامة. ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد الهيئة التزامها بقيادة التغيير في قطاع النقل وصناعة مستقبل يعتمد على البيانات والتحليل التنبّئي، ويواكب التحول نحو المركبات ذاتية القيادة والحلول التشاركية.

وأكدت هيئة النقل أن مشاركتها في "بريدج 2025" تأتي ضمن توجهات حكومة عجمان لبناء مدينة ذكية ومتجددة ومستدامة، وتعزيز تفاعل الجهات الحكومية ضمن منظومة تكاملية تشجّع الابتكار وتستقطب الشركات والخبرات العالمية للعمل والانطلاق من الإمارة.

وبهذا الحضور، ترسّخ الهيئة دور قطاع النقل كعنصر محوري في تحسين جودة الحياة، وتؤكد التزامها بتطوير حلول متقدمة تُسهم في تعزيز مكانة عجمان كوجهة رائدة لابتكار نظم النقل المستقبلية في الدولة والمنطقة.