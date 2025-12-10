وفد حكومة عجمان يزور أبرز منصّات "بريدج 2025"

أبوظبي في 10 ديسمبر/وام/ قام وفد حكومة عجمان بجولة موسّعة ضمن فعاليات قمّة "بريدج 2025" المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، حيث شملت الزيارات عددًا من المنصّات والمؤسسات الوطنية الرائدة في الإعلام والاتصال الحكومي والمبادرات الإنسانية.

وجاءت هذه الزيارات التي امتدت على مدى ثلاثة أيام بهدف الاطلاع على أفضل التجارب الوطنية في الإعلام، والاتصال الحكومي، والتخطيط الاستراتيجي، وصناعة المحتوى، إلى جانب الوقوف على الجهود الإنسانية المتقدمة التي تجسّدها عملية "الفارس الشهم 3" بوصفها نموذجًا إماراتيًا رائدًا في إدارة الاستجابة والأزمات وتعزيز الاتصال الإنساني عالميًا.

واطّلع الوفد خلال زيارته لمنصّة "الفارس الشهم 3" على الجهود النوعية التي تبذلها دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني، وما تتضمنه من مبادرات إغاثية وصحية، بما في ذلك إنشاء المستشفى الإماراتي الميداني، وتسيير الجسر الإنساني، والعمليات اللوجستية التي أسهمت في إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة، في تجسيد عملي لقيم الدولة في نصرة الإنسان والتضامن الدولي.

كما زار الوفد مجلس الإمارات للإعلام، حيث تعرّف على المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الإعلامي، ورفع كفاءة المحتوى الاتصالي، وتعزيز حضور الدولة في المشهد الإعلامي العالمي عبر تبنّي أدوات الإعلام المستقبلية. وتعرّف كذلك خلال زيارته للمكتب الوطني للإعلام على البرامج والمنصّات التي تدعم الاتصال الحكومي الرقمي، وإدارة السمعة الوطنية، وتطوير المحتوى المؤسسي المبتكر.

وشملت الجولة زيارة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، حيث اطّلع الوفد على عروض بحثية تناولت مستقبل البيانات، ودور المحتوى في دعم اتخاذ القرار، وتطوير منظومات الإعلام والتحوّل الرقمي.

وأكد سعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن القمة تمثّل منصة معرفية رائدة تعكس ريادة دولة الإمارات في صناعة مستقبل الإعلام.

وقال: تقدّم قمة بريدج نموذجًا متقدمًا للتجارب والمعارف الإعلامية الحديثة، ويهمّنا في حكومة عجمان مواكبة هذه التحولات واستلهام أفضل الممارسات الداعمة لمنظومة الاتصال الحكومي. وما شاهدناه من مبادرات وطنية، ولا سيما في منصّة الفارس الشهم، يجسّد رؤية إنسانية راسخة ونهجًا مؤسسيًا متطورًا يعزز حضور الدولة عالميًا.

وأضاف: ننظر إلى مشاركتنا في بريدج بوصفها فرصة لتطوير أدوات العمل الإعلامي في الإمارة، وبناء شراكات جديدة، وتمكين الكفاءات الحكومية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 في الابتكار والجاهزية المستقبلية.