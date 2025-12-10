نجاح حملة "الإمارات نظيفة " في الشارقة بمشاركة 1900 متطوع

الشارقة في 10 ديسمبر/وام/ جمعت حملة "الإمارات نظيفة 2025" خلال محطتها في الشارقة 1237 كيلوجراماً من النفايات بمشاركة 1900 متطوع ، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة البيئية ، بتنظيم مجموعة عمل الإمارات للبيئة، و برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.

و انتشر المشاركون على مساحة 10 كيلومترات، حيث جمعوا وفرزوا النفايات القابلة لإعادة التدوير، والتي شملت 550 كيلوجراماً من الورق، و56 كيلوجراماً من البلاستيك، و23 كيلوجراماً من الزجاج، و20 كيلوجراماً من الخردة المعدنية، ليتم إرسالها إلى المرافق المحلية لإعادة التدوير، تأكيداً لالتزام الحملة بالإدارة السليمة للنفايات.