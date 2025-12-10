مبيعات سوق دبي الحرة تتجاوز حاجز 8 مليارات درهم

دبي في 10 ديسمبر/وام/ أعلنت سوق دبي الحرة اليوم عن تحقيق مبيعاتها أرقاماً غير مسبوقة بعد تجاوزها حاجز الـ 8 مليارات درهم بحلول 9 ديسمبر الجاري، وذلك لأول مرة في تاريخها.

ويعد هذا الإنجاز استمراراً لزخم المبيعات القياسية خلال هذا العام، إذ شهدت 9 من أصل 11 شهراً تسجيل أرقام قياسية جديدة، بينما تبوأ شهر نوفمبر مركز الصدارة بأعلى مبيعات شهرية على الإطلاق بلغت 876.56 مليون درهم.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال راميش سيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة نحقق هذا الرقم لأول مرة في تاريخنا، ونجحنا في تحقق زيادة قدرها 17.6% خلال الأيام التسعة الأولى من ديسمبر بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وزادت المبيعات منذ بداية العام الجاري 9.8%، أي أكثر من 710 ملايين درهم مما حققناه العام الماضي.