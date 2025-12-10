طيران الإمارات تحصد 5 جوائز عالمية جديدة

دبي في 10 ديسمبر/وام/فازت طيران الإمارات بخمس جوائز عالمية جديدة ضمن الدورة 32 من جوائز السفر العالمية.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن الناقلة،انه مع إضافة هذه الجوائز إلى أكثر من 20 جائزة حصدتها خلال العام، عززت طيران الإمارات مكانتها بوصفها إحدى أبرز العلامات التجارية في قطاع الطيران، حيث شملت الجوائز مختلف المنتجات والخدمات، بدءاً من العلامة التجارية والترفيه الجوي والدرجة الأولى، وبرنامج سكاي واردز حتى صالة مطار للدرجة الأولى.

وشملت الجوائز الخمس التي حصدتها طيران الإمارات ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2025، أفضل علامة تجارية لناقلة جوية في العالم، وأفضل نظام ترفيه جوي، وأفضل برنامج مكافآت لشركات الطيران عن برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، وأفضل درجة أولى لناقلة جوية في العالم، إضافة إلى أفضل صالة درجة أولى في العالم عن صالتها في مبنى طيران الإمارات 3 بمطار دبي الدولي.