بلدية الشارقة تطلق 8 خدمات رقمية متكاملة

الشارقة في 10 ديسمبر / وام / أطلقت بلدية مدينة الشارقة 8 خدمات رقمية بهدف اختصار رحلة المتعامل مع البلدية وإنجاز الخدمات خلال وقت قياسي بما يواكب رؤى وتوجهات إمارة الشارقة نحو التحول الرقمي والاعتماد عليه في جميع المعاملات والخدمات.

حضر إطلاق الخدمات سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة وعدد من أعضاء المجلس البلدي والمدراء في البلدية ولفيف من المسؤولين.

و أكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي أن التحول الرقمي بات جزءاً لا يتجزأ من حياة الفرد لإنجاز الخدمات والمعاملات بمختلف أنواعها لذا تعمل بلدية مدينة الشارقة بصورة دائمة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور بما يناسب احتياجاتهم ويلبي تطلعاتهم لإنجازها خلال وقت قياسي وبكل سهولة ويسر خاصة في ظل توجه إمارة الشارقة نحو خدمات رقمية متكاملة توفر تجارب سلسة وفعالية للمتعاملين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

من جانبها أوضحت الدكتورة جواهر الشحي مدير إدارة تقنية المعلومات في البلدية أن هذا الإطلاق جاء بعد عمل دؤوب وجهود مستمرة من فرق العمل لأتمتة الإجراءات وتحويل الخدمات إلى رقمية تتماشى مع توجهات الإمارة والبلدية في التحول الرقمي والاعتماد عليه بشكل كلي لتحسين تجربة المتعاملين واختصار الوقت والجهد وإنجاز المعاملات والخدمات على مدار الساعة دون عناء مراجعة المكاتب ومراكز الخدمة وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية في جميع مجالات العمل البلدي.

و أشارت إلى إنشاء تسجيل موحد للأفراد والشركات عبر الهوية الرقمية مما يسمح بالتقديم من حساب واحد ويضمن دقة البيانات وسهولة الوصول للخدمات موضحة أن هذا التطوير يتيح وصولًا أسرع وأسهل للخدمات من مختلف الأجهزة ويوفر تجربة موحدة ومنظمة تقلل تكرار التسجيل وتزيد الشفافية مع تحسين دقة المعلومات ورفع مستوى الرضا.