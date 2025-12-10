اتحاد غرف الإمارات يناقش تعزيز علاقات القطاع الخاص مع أوكرانيا

دبي في 10 ديسمبر /وام/ ناقش سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، خلال استقباله سعادة أوليكساندر بالانوتسا سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين .

و استعرض اللقاء العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

وفي بيان صحفي صادر اليوم، أكد الأمين العام خلال اللقاء أهمية النهوض بالعلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى المستويات التي يتطلع إليها أصحاب الأعمال في كلا الجانبين، مشدداً على أن اتحاد غرف الإمارات سيسعى، من خلال مجلس الأعمال الإماراتي الأوكراني، إلى تفعيل شراكات الأعمال والارتقاء بها إلى آفاق واسعة لزيادة نمو التبادلات التجارية بما يخدم مصالح الجانبين.

وأضاف أن مجلس الأعمال الإماراتي الأوكراني، سيسهم في تعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في البلدين، والاستفادة من خبرات الشركات والتعرف إلى أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز وتطوير التعاون في عدد من القطاعات والمجالات الصناعية والخدمية ذات الأولوية والأهمية بالنسبة لاقتصاد البلدين الصديقين