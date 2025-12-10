"غرفة الشارقة" و " اتحاد غرف كردستان العراق " يعززان تعاونهما الاقتصادي والاستثماري

الشارقة في 10 ديسمبر / وام / استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس لقاء عمل موسع جمع وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق مع عدد من المسؤولين في اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة لبحث التعاون بين الاتحادين بما يعزز من أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق والعمل المشترك على تطوير مبادرات وبرامج تخدم الفعاليات الاقتصادية للإسهام بدور فعال في رفع مستوى الشراكة الثنائية.

حضر اللقاء سعادة عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة و سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعدد من المسؤولين في غرفة تجارة الشارقة.

مثل الوفد الزائر الدكتور محمد شهاب محمد أمين رئيس اللجنة العليا للإشراف في اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق و گيلان سعيد عزيز رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل والقاضي شروان إبراهيم بيرداوود عضو اللجنة العليا للإشراف في اتحاد غرف إقليم كردستان العراق وشفان عبد الرحمن عزيز الأمين العام للاتحاد وكامران محمد صالح عضو مجلس إدارة غرفة أربيل وهيمن فاروق مدير عام غرفة أربيل وعدد من المسؤولين.

و أوضح سعادة عبد الله سلطان العويس أن الشارقة لها تواجد استثماري في الإقليم في ظل وجود استثمارات إماراتية استراتيجية للعديد من الشركات في مجالات مختلفة تضم قطاعات حيوية مثل الطاقة والغاز موضحاً أن تجربة الاستثمار في اقليم كردستان العراق تشجع القطاع الخاص الاماراتي على اكتشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي مع نظرائه في الإقليم .

بدوره أشاد الدكتور محمد شهاب محمد أمين بالتطور الحضاري والاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة الشارقة وأهمية الاطلاع عن كثب على نموذج مركز "تحكيم" في الشارقة لنقل تجربته الناجحة وتطبيقها في الإقليم موضحا أن اتحاد غرف التجارة والصناعة في كردستان حريص على التعاون مع غرفة الشارقة ومجتمع الأعمال في الإمارة والاستفادة من الخدمات الذكية لتعزيز منظومة التحكيم بكفاءة وسرعة عالية.

وقدم الدكتور أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي " تحكيم " خلال اللقاء شرحاً وافياً للآليات المتقدمة التي يتبعها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" في تسوية المنازعات والتوفيق والمصالحة بين الشركات مسلطا الضوء على السمات التنافسية للمركز والخدمات الرقمية التي يقدمها عبر منصة "تحكيم" الذكية مما يعكس ريادة الشارقة في توظيف التكنولوجيا لتوفير بيئة تحكيم تجاري ضامنة وجاذبة للاستثمارات.

كما بحث اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الشارقة وإقليم كردستان العراق ، واستعرض الفرص الواعدة لدى الجانبين حيث قدم الوفد الزائر عرضاً للإمكانات التي يتمتع بها الإقليم باعتباره بوابة تجارية حيوية نحو باقي المحافظات العراقية .

و سلطت الغرفة الضوء على مكانة الشارقة بوصفها مركزاً صناعياً ولوجستياً إقليمياً رائداً وناقش الجانبان أيضا آليات توظيف الموقع الاستراتيجي للإمارة ومزايا مناطقها الحرة لإعادة تصدير المنتجات الكردستانية إلى الأسواق العالمية بما يحقق قيمة مضافة للطرفين ويدعم استراتيجيات الأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي.