دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تبرز هوية الإمارة وتنافسيتها في "بريدج 2025"

أبوظبي في 10 ديسمبر /وام/ شاركت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان ضمن جناح حكومة الإمارة في قمّة "بريدج 2025"، الحدث العالمي الأبرز في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه، في خطوة هدفت إلى تعزيز حضور الإمارة على خريطة السياحة والثقافة والإعلام، والتعريف بمقوماتها كوجهة متكاملة للعيش والعمل والاستثمار.

وخلال مشاركتها، استعرضت الدائرة حزمة من المبادرات التي تعكس تطور القطاعين السياحي والثقافي في الإمارة، وفي مقدمتها محور "Discover Masfout" الذي سلّط الضوء على منطقة مصفوت بعد نيلها لقب "أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025" من منظمة السياحة العالمية. وقدّم المحور تجربة تعريفية متكاملة تُبرز جماليات المنطقة الجبلية، وبيئتها الزراعية، وأنشطتها التراثية والريفية، عبر محتوى مرئي وتفاعلي يوثّق قصص المكان وأصالته، ويعكس نجاح الإمارة في تطوير نموذج سياحي مستدام يمزج بين الهوية والطبيعة.

كما استفادت الدائرة من مشاركتها في تعزيز التعاون مع منصات إعلامية وسياحية عالمية، وتسويق مصفوت كوجهة طبيعية فريدة، ودعم جهود الإمارة في تطوير السياحة الريفية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 في مجالات جودة الحياة، وتمكين المجتمعات المحلية، والحفاظ على البيئة.

وإلى جانب ذلك، استعرض جناح الدائرة مبادرات صون التراث، وتشجيع الفنون والفعاليات الثقافية، ودعم المواهب الإبداعية، بما يعزز مكانة الإمارة على المشهدين الثقافي والسياحي ويمنحها حضورًا عالميًا متجددًا.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أن المشاركة في قمة بريدج 2025 عكست التزام الدائرة بتعزيز مجالات الترويج السياحي والثقافي والإعلامي، بوصفها ركائز تعبّر عن هوية دولة الإمارات وترسّخ حضورها الإبداعي.

وقال إن القمة تمثل منصة دولية رائدة لتبادل الخبرات، وفضاءً لحوارات بنّاءة تسهم في تطوير المشهد الإعلامي والثقافي والسياحي في إمارة عجمان ودولة الإمارات عامة ، وتجسّد مشاركتنا حرصنا على دعم صناعة المحتوى واستقطاب المواهب وتمكين صنّاعه، إلى جانب تطوير المنظومة السياحية والثقافية بما يواكب تطلعات الإمارة ويعزز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية.