غرفة عجمان تستعرض منظومة الأعمال والابتكار في "بريدج 2025"

أبوظبي في 10 ديسمبر /وام/ شاركت غرفة عجمان ضمن جناح حكومة الإمارة في قمّة "بريدج 2025"، بهدف إبراز البيئة الاقتصادية الداعمة في عجمان، ودورها في تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يعكس النمو المتسارع لمجتمع الأعمال في الإمارة.

وخلال مشاركتها، قدّمت الغرفة عرضًا شاملاً لمقومات الاقتصاد المحلي، والقطاعات المساهمة في الناتج المحلي، والقطاعات المستهدفة ضمن خطط التنمية وجذب الاستثمارات. كما سلّطت الضوء على التشريعات المرنة، وتسهيلات تأسيس الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات الموجهة لتمكين روّاد الأعمال، بما يتوافق مع رؤية عجمان 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة.

وعملت الغرفة على مدار أيام القمة على بناء شراكات اقتصادية وتقنية جديدة مع منصات وشركات دولية، مستفيدة من مكانة "بريدج" كمنصة تجمع قادة الحكومات وروّاد الأعمال وخبراء التحول الرقمي، لاستكشاف فرص جديدة في الاقتصاد الرقمي والإعلام والتقنيات الداعمة للأعمال.

وأكد سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، أن مشاركة حكومة عجمان في قمة "بريدج 2025" تعكس التزام الإمارة بتعزيز حضورها الدولي عبر المنصات العالمية ولقاء بيوت الخبرة والمؤسسات الحكومية الكبرى وبناء شراكات فاعلة، إلى جانب متابعة أحدث التطورات والتقنيات والابتكارات في مجالات الإعلام والتواصل.

وقال إن مشاركة الغرفة ضمن منصة حكومة عجمان لا تقتصر على بناء الشراكات وتعزيز جسور التواصل فحسب، بل تنطلق من إيماننا بأن تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات يرتبطان بمدى جاهزية الإعلام وتنوع أدواته، باعتباره محركاً رئيسياً في إبراز الفرص وتعزيز حضور الإمارة على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن التطورات المتسارعة التي تشهدها عجمان في مختلف القطاعات الحيوية تعزز مكانتها كمركز اقتصادي وإعلامي ديناميكي يبرز قدراتها في قطاعات التعليم والصحة والعقارات والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات.