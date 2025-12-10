طرق دبي تنفذ حملة تفتيش لضبط الوقوف العشوائي للشاحنات على الطرق الرئيسية

دبي في 10 ديسمبر/ وام / نفذت هيئة الطرق والمواصلات حملة تفتيشية موسعة لرصد المخالفات والممارسات الخاطئة من سائقي الشاحنات والتي تتضمن الوقوف العشوائي على الطرق الرئيسية في الإمارة ضمن جهود الهيئة لتعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية والحفاظ على المظهر الحضاري لدبي.

وباشرت الهيئة تنفيذ حملات مكثفة تستهدف ظاهرة الوقوف العشوائي للشاحنات على الشوارع الرئيسية وتحت الجسور في عدد من المناطق الحيوية بهدف الحد من السلوكيات التي تعيق حركة السير وتشكل خطرا مباشرا على مستخدمي الطريق مما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية والحد من الازدحام.

وتهدف الهيئة من هذه الحملات إلى تنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق وحماية المرافق العامة والبنية التحتية وضمان سلامة الطريق من أي ممارسات مخالفة مؤكدة استمرار تنفيذ حملات تفتيش دورية وأخرى عشوائية لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين في مختلف مناطق الإمارة.

وتولي الهيئة أهمية كبيرة لتوعية شركات النقل وسائقي المركبات الثقيلة بمخاطر الوقوف العشوائي وضرورة الالتزام بالمناطق المخصصة لوقوف الشاحنات حيث قامت بتوفير أربع عشرة استراحة موزعة في مواقع مختلفة على مستوى الإمارة لتلبية احتياجات السائقين وضمان توفير بيئة آمنة ومريحة لهم خاصة خلال فترات حظر مرور الشاحنات في بعض الطرق.

وأكدت الهيئة أن الوقوف العشوائي للشاحنات ضمن حرم الطريق أو على الشوارع الرئيسية يعد مخالفة صريحة تبدأ غرامتها من خمسة آلاف درهم وتصل في الحالات الجسيمة أو المتكررة إلى مئتي ألف درهم وذلك وفقا لنوع المخالفة وتأثيرها على السلامة المرورية وبموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم أربعة وخمسين لسنة ألفين وواحد وعشرين بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق.

وفي إطار جهودها لتعزيز السلامة والانسيابية المرورية أوضحت الهيئة أنها حددت مواقع إستراتيجية لاستراحات الشاحنات في مختلف أنحاء الإمارة وتضم هذه الاستراحات مرافق خدمية متنوعة تشمل مصليات ومحطات للوقود ومتاجر ومطاعم وورش صيانة ومناطق للراحة بهدف توفير بيئة متكاملة للسائقين وتحسين تجربتهم على الطرق وفقا لأفضل الممارسات العالمية.