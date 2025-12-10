الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 9.5 مليار درهم في نوفمبر 2025

الشارقة في 10 ديسمبر/ وام / سجّل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تداولات بلغت 9.5 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2025 وهي الأعلى كحصيلة شهرية تشهدها الإمارة وذلك في مؤشر بالغ الدلالة على طفرة استثنائية يعيشها هذا القطاع الحيوي كما يعكس هذا الأداء غير المسبوق قوة الزخم الاقتصادي الذي تواصل الشارقة ترسيخه وقدرة السوق العقاري على تحقيق أرقام قياسية تتجدد شهراً بعد شهر وعاماً إثر عام بما يؤكد مكانته كأحد أهم المحركات الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

وأظهر تقرير حركة التداولات العقارية الصادر اليوم عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن نوفمبر 2025 شهد تنفيذ 15,131 معاملة عقارية فيما بلغ إجمالي المساحات المتداولة في معاملات البيع نحو 34.9 مليون قدم مربعة وتعكس هذه الأرقام النشاط المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة واستمرار تدفق الاستثمارات في مختلف المناطق والقطاعات العقارية.

وتؤكد إحصائيات شهر نوفمبر 2025 على الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة إذ بلغت معاملات البيع 2,126 معاملة بنسبة 14% من إجمالي المعاملات الكلي ما يعكس الطلب المستمر على العقارات في الإمارة.

كما تم تسجيل 698 معاملة رهن بنسبة 4.6% من إجمالي المعاملات بقيمة بلغت 1.6 مليار درهم مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع.

وبلغ عدد العقود المبدئية 1,088 معاملة بنسبة 7.2% في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 6,670 معاملة بنسبة 44.1% كما تم إصدار 4,549 معاملة لسندات الملكية بنسبة 30.1% من إجمالي عدد المعاملات مما يعكس حيوية وتنوع حركة التملك العقاري في الإمارة ضمن إجراءات عقارية مرنة وذكية.

وجرت معاملات البيع في 124 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 1,320 أرض فضاء بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية 374 معاملة في حين بلغت معاملات الوحدات المفرزة 432 معاملة.

وتصدرت منطقة "المنحَز" قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال نوفمبر حيث تم تسجيل صفقة بيع لأرض فضاء بقيمة 3.7 مليارات درهم فيما شهدت منطقة "النهدة" أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته بقيمة 328 مليون درهم على أرض مبنية مما يعكس الثقة الكبيرة في سوق العقارات بالإمارة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,788 معاملة وتصدرت منطقة "السحمة" قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 322 معاملة تلتها منطقة "مويلح التجارية" بـ 272 معاملات ثم منطقة "حي الدبدبة جنوب" بـ 149 معاملة ومنطقة "تلال" بـ 142 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى في حجم التداول النقدي فقد تصدرت منطقة "المنحَز" بـ 3.7 مليار درهم تلتها منطقة "تلال" بـ 294.4 مليون درهم ثم منطقة "أم فنين" بـ 250 مليون درهم ثم منطقة "الصجعة الصناعية" بـ 237.9 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 301 معاملة تصدرتها منطقة "صناعية 3" من حيث عدد المعاملات وحجم التداول النقدي بواقع 190 معاملة وحجم تداول بلغ 186 مليون درهم.

أما في مدينة خورفكان فقد جرت 19 معاملة بيع تصدرتها منطقة "حي الحراي التجارية" و"وحي البردي 1" بـ 4 معاملات لكل منهما بينما جاءت منطقة "حي البردي 1" كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 3.8 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء جرت 16 معاملة بيع تصدرتها منطقة "الطريف 5" بـ 5 معاملات بينما جاءت منطقة "السدرة" كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 4.6 مليون درهم.