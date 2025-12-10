شراكة بين "آر آي كيو" و"سويس ري" لتعزيز الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 10 ديسمبر/ وام / وقّعت شركة "آر آي كيو"، منصة إعادة التأمين القائمة على الذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم مع "سويس ري" بهدف تطوير وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة لتعزيز القدرة على إدارة المخاطر، وفتح آفاق جديدة للابتكار في هذا المجال، إلى جانب بناء قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتتخذ "آر آي كيو" من "أبوظبي العالمي - ADGM" مقراً لها، حيث تعمل على بناء منصة إعادة تأمين قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوظّف التحليلات المتقدمة لتحسين دقة الاكتتاب التأميني، وتطوير آليات توظيف رأس مال إعادة التأمين وإدارة الاستثمارات بطريقة مُحسّنة لخدمة العملاء.

وأُطلقت "آر آي كيو" في يونيو 2025 من قبل الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية المختصة في بناء شبكات قيمة ديناميكية وتعزيز النمو المستدام، وذلك بالشراكة مع "بلاك روك" و"لونيت".

وتم الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم خلال أسبوع أبوظبي المالي، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "آر آي كيو"، وتشارلز حاتمي، المدير العام الأول لشركة بلاك روك والرئيس العالمي لمجموعة المستثمرين الماليين والاستراتيجيين.

ووقع مذكرة التفاهم كل من مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي لــ "آر آي كيو"، وأندرياس بيرغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سويس ري".

وتُركز مذكرة التفاهم على إرساء إطار عمل مشترك بين "آر آي كيو" و"سويس ري" للمضي قدماً في تنفيذ مبادرات استراتيجية مشتركة تشمل تعزيز رأس المال لإعادة التأمين وإدارة المخاطر والتكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "آر آي كيو" : يعد الذكاء الاصطناعي من التوجهات الكبرى التي تقود التحول الاقتصادي العالمي، وهو محرك رئيس لرفع كفاءة الأنظمة العالمية وتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف، ويسرنا إطلاق هذا التعاون الإستراتيجي الذي يجمع بين خبرة وإمكانات ’سويس ري‘ وقدرة ’آر آي كيو‘ على الابتكار بهدف إرساء أسس قوية لمنظومة تأمين متقدمة قائمة على البيانات بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائد للحلول المتطورة والمبتكرة في مجالات إدارة المخاطر وإعادة التأمين.

من جانبه، قال مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي لـ "آر آي كيو": لدينا قناعة بأن هذا التعاون يتميز بإمكانات وآفاق واعدة لنمو قطاع إعادة التأمين من خلال الجمع بين رؤوس الأموال والبيانات والتكنولوجيا، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تسريع تطوير البنية التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وحلول إعادة التأمين المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق.

كما يعزز هذا التعاون حضور "سويس ري" في الإمارات بما يتماشى مع تركيزها على ابتكار حلول عالية الجودة في مجال المخاطر وإرساء شراكات طويلة الأمد في السوق.

وتشمل هذه الشراكة أيضاً استكشاف حلول متقدمة لنقل المخاطر، وهياكل استثمارية مؤسسية، ومسارات إضافية لتعزيز القيمة، بما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز استراتيجي عالمي لعمليات نقل المخاطر.

وتؤكد مذكرة التفاهم مع "سويس ري" التزام "آر آي كيو" ببناء منصة عالمية لإعادة التأمين ذات حضور إقليمي راسخ انطلاقاً من أبوظبي ومع تقدم "آر آي كيو" نحو بدء التشغيل الكامل، يشكل هذا التعاون خطوة محورية في توظيف الخبرات العالمية والتقنيات المتقدمة لتقديم الجيل الجديد من حلول إدارة المخاطر.

وقال أندرياس بيرغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سويس ري"، إن هذا التعاون يستفيد من الخبرات العميقة لشركة سويس ري في مجال إدارة المخاطر، والبنية القوية للبيانات، والتبني المبكر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال شراكتنا مع آر آي كيو، نسعى إلى إنشاء منصة إعادة تأمين قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حضورنا في هذه المنطقة الحيوية ومن خلال توظيف قدراتنا المشتركة، إلى جانب الزخم القوي للابتكار في المنطقة وسوق التأمين النشط، يمكننا استكشاف أدوات جديدة لنقل المخاطر، وابتكار سُبل تدعم عملاءنا في مواجهة المخاطر العالية والمعقدة.

وقال تشارلز حاتمي، المدير العام الأول لشركة بلاك روك والرئيس العالمي لمجموعة المستثمرين الماليين والإستراتيجيين: من خلال الجمع بين قدراتنا في إدارة الاستثمارات والخبرة الواسعة التي تتمتع بها سويس ري، كلنا ثقة بأن آر آي كيو ستُساهم في تسريع تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي ودعم النمو في مختلف أنحاء المنطقة.