اقتصادية الشارقة تكرّم مراكز الخدمة تقديراً لجهودهم المتميزة في 2025

الشارقة في 10 ديسمبر/ وام / نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءً مع مراكز الخدمة المتعاقدة مع الدائرة ضمن مبادرتها "مجلس اقتصادية الشارقة" والذي عقد اليوم بمقر الدائرة بمشاركة عدد من أصحاب مراكز الخدمة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن خطط الدائرة الإستراتيجية لتوطيد العلاقات مع شركائها وتحقيق التواصل الفعّال وتعزيز الشراكة والتكامل مع المستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة ومناقشة مقترحاتهم وملاحظاتهم التطويرية التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم قطاع الأعمال.

وكرّمت الدائرة خلال اللقاء مراكز الخدمة المتعاقدة مع الدائرة تقديراً لجهودهم المتميزة خلال عام 2025 ودورهم الفعّال في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز كفاءة منظومة العمل بما يتماشى مع توجهات حكومة الشارقة في تطوير الخدمات وتسريع إجراءات المتعاملين.

واستعرض اللقاء أبرز الإنجازات التي أسهمت في تعزيز رضا المتعاملين ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية إضافة إلى المبادرات التي نفذتها المراكز في تبسيط الإجراءات وتوفير تجربة خدمة متقدمة ومتوافقة مع أفضل المعايير الحكومية.

وأكد سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وضمان استمرارية تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، لافتاً إلى أن الدائرة ستواصل التنسيق مع مراكز الخدمة وتمكينها من تطوير قدراتها بهدف تعزيز جودة الخدمات وضمان توفير تجربة متعامل سلسة وفعّالة.