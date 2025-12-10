شركة LimX Dynamics.. "قمة بريدج" فرصة لعرض أحدث تقنيات الروبوتات البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 10 ديسمبر/ وام / أكد جيسي ليو، المدير المالي ومدير العمليات العالمية في شركة LimX Dynamics الصينية، أن مشاركة الشركة في قمة بريدج 2025 شكّلت فرصة لعرض أحدث ما توصلت إليه تقنيات الروبوتات البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر نفسها منصة للذكاء المتجسد «Embodied AI» وليست مجرد شركة روبوتات تقليدية.

وقال ليو إن سوق الإمارات والشرق الأوسط يمثل بيئة مثالية لتطبيق أحدث حلول الروبوتات، بفضل الانفتاح الكبير على التكنولوجيا المتقدمة، متوقعاً بدء تنفيذ التطبيقات التجريبية لروبوتات الشركة في أبوظبي اعتباراً من عام 2026، سواء في مراكز التسوق أو المطاعم أو المنشآت الخدمية، تمهيداً لتوسيع نطاق الاستخدام في السنوات التالية.

وأوضح أن الروبوتات «ستشكل قوة عمل مستقرة وموثوقة عند وصولها لمرحلة النضج، وهذا المستقبل أقرب مما نتوقع».

وأشار إلى أن الروبوت المعروض في القمة يُعد من الروبوتات البشرية كاملة الحجم، وهي فئة لا تنتجها سوى شركات قليلة عالمياً بمستوى عالٍ من الثبات والمرونة والذكاء. وأضاف أن الشركة تطور أنظمة تسمح للروبوت بالتعلم بأسلوب يشبه البشر، عبر التعلم المعزز والمحاكاة، بما يمكّنه من اكتساب مهارات جديدة وتنفيذ المهام بحركة أكثر دقة.

وأكد ليو أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير مستويات أعلى من الذكاء التشغيلي للروبوتات، بحيث لا يقتصر دورها على تنفيذ الحركات المبرمجة، بل يشمل فهم البيئة المحيطة والتعامل مع سيناريوهات متنوعة في العالم الحقيقي، ما يمهّد لاستخدامها الفعلي في التطبيقات الصناعية والخدمية.