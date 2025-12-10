"الاقتصاد والسياحة بدبي" تستعرض إنجازات 2025 وتطلق محفزات جديدة لتعزيز نمو القطاع السياحي

دبي في 10 ديسمبر/ وام / نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اللقاء الدوري الثاني 2025 لاستعراض الانجازات المحققة خلال العام الحالي، ومناقشة خطط النمو المستقبلية، وتعزيز العمل المشترك الذي يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه والسياحة.

حضر اللقاء، الذي عقد في القرية العالمية، أكثر من 1200 مشارك من الشركاء والجهات المعنية في قطاعات الضيافة والطيران وتجارة التجزئة والمأكولات، إضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية ووسائل الاعلام، في خطوة تعكس حجم الشراكة الواسعة والدور المتنامي للتنسيق بين مختلف القطاعات في دعم مسيرة دبي الاقتصادية والسياحية.

وشهد اللقاء، الذي عقد بدعم من دبي القابضة للترفيه، تطويراً لافتاً في أساليب العرض التفاعلي التي عكست روح الابتكار وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحضور معالي هلال سعيد المري المدير العام للدائرة، استعرض سعادة عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أداء القطاع خلال العام، مسلطاً الضوء على استمرار النمو التصاعدي في أعداد الزوار الدوليين، حيث استقبلت دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 أكثر من خمسة عشر مليوناً وسبعمئة ألف زائر دولي بنسبة نمو 5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت المنشآت الفندقية نسبة اشغال بلغـت 79.4 بالمئة، إلى جانب ارتفاع متوسط سعر الغرفة اليومية والعائد من الغرف المتاحة، ما يعكس قوة الطلب على مختلف فئات الفنادق في دبي.

وتناول اللقاء مبادرة المحفزات الاستثمارية الجديدة الهادفة إلى تشجيع التوسع في قطاع الضيافة، والتي تتيح للمستثمرين استرداد كامل رسم البلدية ودرهم السياحة لمدة عامين للمنشآت الفندقية المرخصة حديثاً في مناطق النمو الاستراتيجي وتشمل دبي الجنوب ونخلة جبل علي ودبي باركس وجزر دبي.

كما تم استعراض قائمة واسعة من المشاريع المستقبلية الكبرى المنتظر إطلاقها ومن بينها سيل دبي مارينا، أطول فندق في العالم، وفنادق ومنتجعات عالمية جديدة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي تشمل الخط الأزرق لمترو دبي وتطوير مسارات المشاة والممرات الحضرية.

كما تناول اللقاء الانجازات التي احتفت بها دبي خلال العام بما في ذلك مرور عشرين عاما على تأسيس مركز دبي المالي العالمي وثلاثين عاما على انطلاق القرية العالمية واربعين عاما على تأسيس مجموعة الامارات ومرور عشرين عاما على افتتاح مول الإمارات وسكي دبي، وعشر سنوات على حي دبي للتصميم وخمسة وعشرين عاما على تدشين برج العرب جميرا.

وتم كذلك تسليط الضوء على الفعاليات الكبرى المقبلة وعلى رأسها كأس دبي العالمي للخيول وتحدي دبي للياقة الذي سيحتفل بعامه العاشر في عام 2026.

كما ركز اللقاء على أهمية الحفاظ على جودة تجارب الزوار خلال شهر رمضان المبارك 2026 من خلال تحقيق التوازن بين ترحيب دبي بزوارها والحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية للشهر الفضيل، في ظل توقعات تشير إلى مستويات قوية من الحجوزات الفندقية.

وناقش المشاركون أثر الحملات التسويقية الدولية التي أطلقتها الدائرة وأبرزت دبي كوجهة عالمية مفضلة، إلى جانب التطور المتواصل في مكانتها على خريطة المأكولات العالمية بعد إدراج مطاعمها في قوائم التميز الدولية ومنها دليل ميشلان.

وشهد اللقاء جلسات حوارية حول دور الشراكات الإستراتيجية في سرد القصص السياحية العالمية، وكذلك مستقبل قطاع الطيران ودوره في تعزيز الربط الجوي وزيادة الطاقة الاستيعابية للامارة خلال السنوات المقبلة.

وأكد مسؤولو الدائرة في ختام اللقاء أن الجهود المشتركة والابتكار وتوسيع نطاق الشراكات تشكل عناصر جوهرية في مسيرة دبي نحو تحقيق نمو مستدام خلال عام 2026 وما بعده وترسيخ مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.