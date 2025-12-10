"فوق الخيال".. مهرجان أم الإمارات على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة

أبوظبي في 10 ديسمبر/ وام / انطلقت اليوم فعاليات "مهرجان أم الإمارات" على كورنيش أبوظبي الذي يمتد حتى 4 يناير 2026 ، ويتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة العائلية، والعروض الحية، والتركيبات الفنية، والألعاب، والتجارب الثقافية.

ويعد المهرجان من أبرز الفعاليات العائلية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتعاون مع شركة "براغ" لتنظيم المهرجانات.

وتحمل نسخة عام 2025 شعار "فوق الخيال"، وتضم عناصر جديدة كليا، منها متحف تفاعلي للتصوير، وألعاب غامرة، وتحدي الليزر، ومتاهات ترفيهية، وحديقة مغامرات مستوحاة من عالم "نينجا كيدز".

وبدأ المهرجان استقبال زواره اليوم حيث يقدم مناطق مخصصة لكل فئة عمرية تشمل منطقة التسلية، وهي عالم من المرح للأطفال ومحبي اللعب مليء بالإبداع والضحك، ومنطقة التشويق لمحبي المغامرات، حيث تنتظرهم ألعاب وتجارب مليئة بالحماسة، ومنطقة التذوق والتسوق التي تقدم تجربة راقية تجمع بين المأكولات العالمية والأزياء والاسترخاء.

وتشمل الفعاليات ورش عمل تفاعلية، وسينما في الهواء الطلق، ومنطقة جديدة للألعاب القابلة للنفخ، إلى جانب أكثر من خيارات متنوعة للطعام من أبرز العلامات الإقليمية والعالمية، تشمل المأكولات الشعبية والحلويات والأطباق الفاخرة.

ويستمتع الزوار أيضا بتجارب التسوق والعروض الفنية والموسيقى الحية في أجواء نابضة بالحيوية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة تحتفي بالثقافة والترفيه العائلي وترسخ القيم الوطنية من خلال فعاليات تجمع بين روح الوحدة والهوية الإماراتية في أجواء احتفالية مميزة.

وكان "مهرجان أم الإمارات" قد عقد في كل من العين والظفرة خلال الفترة من 28 نوفمبر 2025 إلى 2 ديسمبر الحالي.