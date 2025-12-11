قمة "بريدج 2025" تكشف عن الفيلم الوثائقي "صوت الأمواج"

أبوظبي في 10 ديسمبر / وام / في مشهد يُجسّد روح قمة "بريدج 2025" ورسالتها في تمكين القصص العابرة للحدود وتعزيز صناعة التأثير، أعلنت المخرجة الإماراتية نهلة الفهد خلال مؤتمر صحفي عُقد ضمن فعاليات القمة، عن مشروعها الوثائقي الجديد "صوت الأمواج" (Voice of the Waves)، الذي يسلط الضوء على حياة نساء يكافحن من أجل البقاء على شواطئ المحيط الهندي بين الهند وسريلانكا، في تجربة إنسانية تُلامس جوهر الصمود والهوية والنسوية البيئية.

جاء هذا الإعلان أمام حشد من ممثلي وسائل الإعلام وصُنّاع المحتوى وقادة القطاعات الإبداعية المشاركين في القمة، ليؤكد المكانة المتصاعدة لبريدج كمنصة عالمية لا تحتفي فقط بالمحتوى، بل تُعيد تعريف دوره في سرد الحقيقة، وتمكين المجتمعات، وصناعة تأثير يعبر الحدود.

ويروي "صوت الأمواج" قصة مجموعتين من الصيادات في راميشوارام بالهند وجافنا في سريلانكا، ويحمل المشاهد إلى عالم من الكفاح اليومي الذي تعيشه النساء اللواتي فقدن أزواجهن، وتحملن مسؤولية إعالة أسرهن وسط ظروف بيئية ومدنية قاسية.

وفي قلب هذا العالم، يصبح المحيط الهندي أكثر من مساحة مائية؛ يتحوّل إلى رمز للأمومة والقوة، وإلى استعارة للاتصال والانفصال، للصلابة والهشاشة، ولقدرة النساء على شقّ طريقهن رغم الأمواج.

وقدّمت نهلة الفهد خلال المؤتمر نظرة معمقة حول رؤيتها للعمل، مؤكدة أن الفيلم "يسعى إلى كشف حقيقة عالم تتقاطع فيه مصائر النساء رغم اختلاف مواقعهن، ويجسد قدرة القصص الإنسانية على تجاوز الجغرافيا عندما تُروى بصدق ووعي ومسؤولية".

ويمثل الفيلم امتدادًا لمسيرتها في صناعة محتوى يُبرز قوة المرأة، بعد مشاركتها السابقة في إخراج الفيلم الإماراتي الحجاب الملون الذي وصل إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار عام 2016.

ويتم إنتاج الفيلم بالشراكة بين شركتي (سفن تريبل ميديا) و(ستوديوز بيوند)، وبقيادة المخرج المشارك والباحث جيبين خوسيه. ويتولى التصوير السينمائي ك. إس. سرين لال، فيما يشكّل الدكتور راجيش جيمس البنية الإبداعية للعمل.

وقد نال المشروع دعمًا تقنيًا من شركات عالمية، شمل (سوني الشرق الأوسط) التي دعمت العمل باستخدام كاميرتي Sony Venice 2 (سوني فينيس 2)، و(سينهايزر الشرق الأوسط) لمعدات الصوت، و (زايس الشرق الأوسط) بعدسات Nano Prime (نانُو برايم).

واكتمل حتى الآن تصوير جدولين رئيسيين، مع التخطيط لتنفيذ عشرة جداول إضافية، على أن يكون الإصدار النهائي للفيلم في عام 2027.

ويأتي الكشف عن "صوت الأمواج" في قمة بريدج ليعكس توجهات القمة في بناء فضاء موحد تُروى فيه القصص التي تعزز الثقة، وتُعبّر عن إنسانية مشتركة، وتطرح رؤى جديدة حول المحتوى الذي يشكل وعي المجتمعات.

ويقدم الفيلم نموذجًا لصناعة محتوى يتجاوز الإبهار البصري إلى عمق الرسالة، ويعيد تأكيد الدور الحيوي للإعلام بوصفه قوة للتواصل الإنساني وليس مجرد صناعة اقتصادية.