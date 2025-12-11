باسم يوسف: السخرية ما زالت تمتلك قدرة عميقة على تشكيل الوعي العام

أبوظبي في 10 ديسمبر / وام / أكد الإعلامي باسم يوسف، أن السخرية ما زالت تمتلك قدرة عميقة على تشكيل الوعي العام رغم التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيراً إلى احتمال أن يكون الضحك هو ما يحمي الناس من فقدان عقولهم بينما يشاهدون العالم ينهار.

وأوضح يوسف أن السخرية تُحوِّل الغضب إلى شكل من التسلية، واصفاً إياها بأنها "المخدّر العصري المثالي"، مؤكداً عزمه على مواصلة إطلاق النكات على الأقوياء، والذين سيستمرون بدورهم في تجاهله، مشدداً على أهمية التمسك بروح الدعابة لأنها "تغيرنا وإن لم تغير كل شيء".

جاء ذلك في لقاء خاص مع باسم يوسف بعنوان "عقد من المحتوى الساخر، هل نجح في أداء غرضه؟" خلال أعمال الدورة الأولى من "قمة بريدج" 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والتي استعرض خلالها دور السخرية السياسية في المشهد الإعلامي المعاصر.

وفي معرض حديثه خلال القمة، أشار يوسف إلى أن اسمه أصبح مرتبطاً بالحروب والثورات والمآسي الإنسانية رغم كونه كوميدياً، مضيفاً: "انتشرتُ بسبب آرائي السياسية وليس بسبب النكات. ولسبب ما، يأخذ الناس النكات التي أطرحها بجدية أكبر مما ينبغي".

وأوضح يوسف أن السؤال "هل نجحت السخرية؟" يجب أن يتحول إلى سؤال عن كيفية نجاحها. وقال: هنا في قمة بريدج طُلب مني أن ألقي خطاباً بعنوان (عقد من السخرية. هل نجح؟). والجواب القصير هو: بالطبع لا. لكن دعوني أقدّم لكم الجواب الأطول".

ووصف يوسف السخرية بأنها "انعكاس مبالغ فيه للواقع"، قبل أن ينتقل إلى شرحٍ طبيعة عمل الساخر، موضحاً أن وظيفته تقوم على شقّين: النقد والترفيه معاً. وقال: هذا كل ما في الأمر إنه نقد مُغلّف بالترفيه.

وأضاف أن السخرية تُحوِّل الغضب إلى شكل من التسلية، مشبهاً إياها بـ"حلبة مصارعة حديثة" تُفرّغ غضب الجمهور بالقدر الذي يسمح له بالشعور بتحسّن تجاه العالم.

وأشار يوسف إلى أن السخرية تمنح الجمهور مساحة للتعبير من دون تحمل مسؤولية، قائلاً: كل هذا الغضب بلا مسؤولية، وكل هذا الوعي بلا فعل. ولهذا تحديداً تبدو علاقتنا بالسخرية علاقة غامضة؛ فهي ممتعة ومحبطة في الوقت نفسه.

وبحسب يوسف، فقد نجحت السخرية بالفعل، ولكن ليس بالطريقة التي يأملها الكثيرون.

ويُعد باسم يوسف، الذي اشتهر بتقديم برنامج "البرنامج"، أول من نقل السخرية السياسية من المنصات الرقمية إلى التلفزيون في العالم العربي، بعد أن حققت حلقاته على "يوتيوب" انتشاراً واسعاً، ليصل لاحقاً إلى أكثر من 30 مليون مشاهد أسبوعياً وخلال مسيرته، اختير ضمن قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة، وحصل على جائزة حرية الصحافة الدولية من لجنة حماية الصحفيين.