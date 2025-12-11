افتتاح مركز أوليمبوس الإقليمي في مجمّع دبي للعلوم

دبي في 11 ديسمبر/ وام/ افتتحت شركة أوليمبوس العالمية، مركز خدمة وتدريب مخصصاً لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، في خطوة تعكس مكانة المجمّع وجهة رائدة للشركات العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا الطبية.

ويعزز إطلاق المركز الجديد البنية الحيوية للقطاع عبر دعم الشركاء الإقليميين وتطوير المهارات الفنية وفق أعلى المعايير.

حضر الحفل، سعادة جون إيمانيشي قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، ومروان عبد العزيز جناحي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم مجمّع دبي للعلوم، ورونالد بويري نائب الرئيس والمدير العام لأوليمبوس في المنطقة، والدكتور زياد الموسى المدير العام لشركة الخليج للأدوية، إلى جانب عدد من مسؤولي الطرفين.

ويمثل المركز استثماراً بقيمة 3.7 مليون درهم، مستفيداً من بنية مجمّع دبي للعلوم التي تمكّن أوليمبوس من خدمة شركائها في أكثر من 33 دولة.

وتعد الشركة من أبرز اللاعبين العالميين في التقنيات الطبية وتمتلك شبكة مراكز إقليمية تمتد عبر القارات بما يعزز قدراتها على التدريب والدعم الفني.

وسيقدم المركز في مجمّع دبي للعلوم تدريباً عملياً متخصصاً على أجهزة أوليمبوس الطبية والجراحية، وورش عمل فنية وعروض تطبيقية، وورشة صيانة متقدمة ومستودعاً لقطع الغيار يسهمان في تعزيز سلاسل التوريد ودعم المستشفيات والمؤسسات الصحية في المنطقة.

وأكد مروان عبد العزيز جناحي، أن توسع الشركات العالمية عبر حضور فعلي في الدولة يمكّنها من الوصول إلى الفرص الاقتصادية وترسيخ علاقاتها مع العملاء، مشيراً إلى أن افتتاح مركز أوليمبوس الجديد يعكس ثقة الشركة في دبي، ويؤكد مكانة المجمّع بيئة حاضنة للشركات العلمية.

من جانبه، أوضح رونالد بويري، أن المركز الجديد يشكل محطة أساسية في رحلة النمو الإقليمي لأوليمبوس، إذ يعزز قدرتها على تقديم خدمات فنية وتدريب متخصص لشركائها، مؤكداً أن مجمّع دبي للعلوم يوفر البيئة المثالية لتطوير أعمال الشركة بفضل شبكته الواسعة من الشركات والخبراء الطبيين.

ويضم المركز مساحتين للتدريب مجهزتين بالكامل لتأهيل 150 مهندساً من شركاء الشركة عبر المنطقة، حيث سيحصلون على برامج متقدمة تغطي الصيانة الوقائية وطرق الإصلاح وتركيب المعدات وإدارة عمليات الخدمة.

ويحتضن مجمّع دبي للعلوم أكثر من 6500 خبير متخصص ضمن منظومة أعمال متكاملة تشمل، مساحات مكتبية متطورة ومختبرات حاصلة على شهادة LEED، ووحدات مخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية، ما يعزز دوره محورا رئيسيا لتطوير الابتكار العلمي في المنطقة.