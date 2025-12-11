نهائي دوري الإمارات للصيد بالصقور ينطلق غدا

دبي في 11 ديسمبر/ وام/ تنطلق غدا على ميدان لهباب في دبي، الجولة الختامية لمسابقة دوري الإمارات للصيد بالصقور.

وأُقيمت الجولة التمهيدية يومي 3 و4 ديسمبر الجاري على ميدان الفلاح في أبوظبي، بمشاركة 16 فريقًا تم توزيعهم إلى مجموعتين، حيث ضمت كل مجموعة 8 فرق، تنافست في أربع فئات رئيسية هي جير تبع، وجير شاهين، وقرموشة جير، وجير بيور.

وبعد منافسات قوية، تأهلت 10 فرق إلى الجولة النهائية، حيث تتنافس في 4 أشواط، ويشارك كل فريق بصقر واحد في كل شوط، فيما رصدت اللجنة المنظمة جوائز قيّمة للفرق الفائزة.

ويُقام الدوري هذا العام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كما يُقام بنظامه الجديد الذي اختصر الوقت والجهد وقلل من إرهاق الصقارين وصقورهم.

وأكد سلطان المحمود، الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، أن إقامة دوري الإمارات للصيد بالصقور سنويًا تأتي من منطلق الحرص على صون رياضة الصقارة باعتبارها موروثًا إماراتيًا أصيلًا، ودعم المبادرات التي تعزز استدامة التراث الوطني وتطويره، مشيرًا إلى أن النادي يعمل جاهدًا لتذليل العقبات أمام المشاركين.