رأس الخيمة تستعد لاستقبال العام الجديد بأكبر عرض للألعاب النارية على الإطلاق

رأس الخيمة في 11 ديسمبر/ وام/ تستعد إمارة رأس الخيمة لإبهار العالم مرة أخرى باحتفالات استثنائية في ليلة رأس السنة الجديدة، حيث ستقدم أكبر عرض للألعاب النارية على الإطلاق، في محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتتميز احتفالات هذا العام بتشكيلاتها الإبداعية التي تحتفي بروح التقدم والازدهار والارتقاء إلى آفاق جديدة لإمارة رأس الخيمة.

ويجمع العرض بين الألعاب النارية المبتكرة والصور الفنية المبهرة المشكّلة بالطائرات المسيَّرة المضيئة وتقنيات الليزر، لتحول سماء رأس الخيمة إلى لوحة فنية تتداخل فيها الأضواء والألوان.

ويمتد العرض، الذي تبلغ مدته 15 دقيقة على طول ستة كيلومترات من جزيرة المرجان وصولاً إلى جزيرة الحمراء بمشاركة أكثر من 2,300 طائرة مسيَّرة تشمل نماذج مخصصة بأحدث التقنيات لإطلاق الألعاب النارية والليزر ورسم لوحات فنية في السماء، وستصل الاحتفالات إلى ذروتها بحلول منتصف الليل مع إطلاق أكبر قذيفة ألعاب نارية على الإطلاق.

ويتضمن برنامج ليلة رأس السنة في رأس الخيمة عرضين للألعاب النارية، يقام الأول على كورنيش القواسم في تمام الساعة 8 مساءً، وبحلول منتصف الليل، ينطلق العرض الرئيسي الذي يستمر 15 دقيقة ويجمع بين الألعاب النارية ذات التقنيات المتطورة والصور الفنية التي تشكلها الطائرات المسيَّرة فوق جزيرة المرجان ومنطقة الحمراء.

وتبدأ فعاليات رأس السنة في رأس الخيمة في منطقة الحمراء من الساعة 2 ظهراً، وتشمل العروض الموسيقية الحية وعربات الطعام والأنشطة الكرنفالية للعائلات، إضافة إلى مشاهدة عرض عند منتصف الليل مقدم مجاناً.

ويشارك في احتفال العام الجديد نخبة من المواهب العالمية، يقدمون عروضاً موسيقية مميزة، كما تتوفر عدة مناطق مخصصة لمواقف السيارات حول موقع الفعالية، بما في ذلك منطقة مخصصة للكرفانات والتخييم لضمان الوصول إلى موقع الاحتفالات بسلاسة.

وعلى الراغبين في حضور الفعالية تسجيل مركباتهم مسبقاً عبر الموقع www.raknye.com، إذ يُعدّ تسجيل المركبات خطوة إلزامية لتحديد منطقة المواقف التي يمكن للزائر استخدامها، وتلقي الإرشادات المتعلقة بمسارات الدخول والخروج للمنطقة.

ويتعيّن على جميع الزوار متابعة موقع www.raknye.com والاطلاع على التفاصيل الخاصة بالفعالية وإرشادات حركة المرور.

وتواصل رأس الخيمة، بعد تحقيق 13 رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية على مدار الأعوام السبعة الماضية، ترسيخ مكانتها وجهة مميزة لعروض ليلة رأس السنة المتألقة.

ويمكن لجميع المهتمين متابعة البث المباشر للعرض الألعاب النارية الاستثنائي من خلال زيارة موقع www.raknye.com أو تصفح قنوات @visitrasalkhaimah على منصات يوتيوب وإنستغرام وتيك توك.