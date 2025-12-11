لجنة بـ" الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير سياسات وبرامج قبول الطلبة بالتعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية

دبي في 11 ديسمبر/ وام/ اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من، الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، كما شارك في الاجتماع سعادة نجلاء علي الشامسي، عضو المجلس.

وقال سعادة الدكتور عدنان الحمادي، إن اللجنة في سبيل دراستها للموضوع، عقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، جرى خلالها بحث سياسات ومعايير القبول في مؤسسات التعليم العالي، وفاعلية برامج الإرشاد الأكاديمي في توجيه الطلبة نحو التخصصات الملائمة لقدراتهم ومهاراتهم، وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، كما تم مناقشة محور الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية، وأكدت اللجنة ضرورة زيادة فرص التعليم الحكومي لمواطني الدولة في مختلف التخصصات.

وأضاف أن اللجنة بحثت كذلك محور دمج أصحاب الهمم في التعليم العالي وسوق العمل، إلى جانب رؤية وإستراتيجية وزارة التعليم العالي في برامج الابتعاث والمنح الدراسية، والمخصصات المالية الممنوحة للطلبة المبتعثين خارج الدولة، إضافة إلى استقطاب الطلبة لاستكمال دراستهم للحصول على الشهادات الجامعية والمهنية، تم التأكيد على أهمية إنشاء منصة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية، تشمل قاعدة بيانات مركزية لجميع البرامج المقدمة من الجهات المانحة في الدولة.

واطلعت اللجنة خلال دراستها للموضوع على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من باحثي الأمانة العامة للمجلس، وذلك وفق محاور الموضوع التي تشمل سياسات القبول في التعليم العالي وأثرها على المسارات الأكاديمية والمهنية للطلبة، وبرامج الابتعاث والمنح الدراسية وأثرها على خيارات الطلبة، واحتياجات سوق العمل ودعم التخصصات المستقبلية.

وأعدت اللجنة تقريرها النهائي، الذي تضمن أبرز الملاحظات والتوصيات المقترحة، ورفعته إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تمهيدا لجدولته للمناقشة بحضور ممثلي الحكومة في إحدى الجلسات المقبلة.