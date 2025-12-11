9 أشواط غدا في الأمسية الرابعة لكرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان

دبي في 11 ديسمبر/ وام/ يستضيف مضمار ميدان العالمي غداً، الأمسية الرابعة من موسم كرنفال سباقات دبي ببرنامج حافل يضم 9 أشواط، يشارك فيها 122 خيلاً تتنافس على جوائز مالية يبلغ مجموعها 1.96 مليون درهم.

وتم تخصيص جميع الأشواط للخيول المهجنة الأصيلة، باستثناء الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة.

وتفتتح الأمسية بالشوط الأول "مجانـي ستيكس" للفئة الثانية للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 12 خيلاً تتنافس على جوائز قدرها 300 ألف درهم.

أما الشوط الثاني "برج بالم بيتش" بهانديكاب (75 – 95) للخيول المهجنة عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، فيشهد مشاركة 15 خيلاً تتنافس على 190 ألف درهم.

ويلي ذلك الشوط الثالث "بالم سنترال" للخيول المهجنة لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 12 خيلاً وجوائز تبلغ 165 ألف درهم.

وفي الشوط الرابع "نخلة جبل علي" المخصص للخيول المهجنة (مواليد نصف الكرة الشمالي) لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، يشارك فيه 10 خيول تتنافس على جوائز قدرها 165 ألف درهم.

أما الشوط الخامس"نخيل هانديكاب" للخيول المهجنة عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، فيشهد مشاركة 11 خيلاً تتنافس على جوائز بقيمة 250 ألف درهم.

ويبرز الشوط السادس، وهو السباق الرئيسي في الأمسية "جزر دبي" بهانديكاب (85 – 105) للخيول المهجنة عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 12 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ 300 ألف درهم.

وفي الشوط السابع "نايا رزيدنسيز" بهانديكاب (75 – 95) للخيول المهجنة عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، يشارك 16 خيلاً تتنافس على 190 ألف درهم.

أما الشوط الثامن "كومو رزيدنسيز" لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، فيشهد مشاركة 10 خيول وجوائز قدرها 210 آلاف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط التاسع "نخلة جميرا" بهانديكاب (75 – 95) للخيول المهجنة عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز قدرها 190 ألف درهم.