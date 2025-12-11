91 متسابقاً من 24 دولة يشاركون في الجولة الثانية من "تحدي باها أبوظبي"

أبوظبي في 11 ديسمبر/ وام/ تنطلق يوم السبت المقبل منافسات الجولة الثانية من الموسم الثالث لتحدي باها أبوظبي في ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الجولة ستشهد مشاركة 91 متسابقاً من 24 دولة، بينهم 22 سائقاً إماراتياً، في حدث يجمع نخبة من المحترفين والهواة في منطقة ليوا، التي تُعد واحدة من أبرز الوجهات الصحراوية في دولة الإمارات لعشّاق القيادة على الكثبان الرملية، وتمتاز تلالها الرملية بارتفاعاتها المتنوعة، ما يجعلها بيئة مثالية لتنظيم منافسات السباقات الصحراوية القصيرة.

وتضم الجولة 58 دراجة نارية و8 درجات رباعية "كوادز" و8 سيارات و17 مركبة من فئة الباجي، ضمن مسار رملي صحراوي يزيد طوله على 100 كيلومتر عبر 4 لفات تمتد وسط الكثبان الرملية الناعمة في صحراء الظفرة، ليقدم تجربة فريدة تجمع بين المهارة والسرعة والتحمل.

ويشارك في التحدي متسابقون من الإمارات و السعودية وقطر والكويت وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والهند وروسيا ولبنان وكندا وسويسرا وأيرلندا وأوزبكستان والصين وليتوانيا وإيطاليا وباكستان ورومانيا وأوكرانيا والدنمارك وإسبانيا.

كما يشهد التحدي حضوراً بارزاً للعنصر النسائي عبر مشاركة مجموعة من السائقات اللواتي يضفن طابعاً تنافسياً مميزاً في مختلف الفئات، وهن: هيلي أونور (جنوب أفريقيا – الدراجات النارية)، وسون شافلر (جنوب أفريقيا – الدراجات النارية)، وتريسي بيا زغيب (لبنان – الدراجات النارية)، وإيميليا غيلازننكيِنه (ليتوانيا – الباجي)، والإماراتية نورة الجساسي (السيارات)، وتعكس هذه المشاركة النسائية التزام البطولة بدعم حضور المرأة في رياضات المحركات وتعزيز مشاركتها في المنافسات الدولية.

وقال سعادة طلال مصطفى الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، إن الجولة الثانية من تحدي باها أبوظبي تمثل محطة مهمة ضمن منافسات الموسم الثالث، نظراً لما تشهده من مشاركة واسعة تجمع بين السائقين المحترفين والهواة في أجواء تنافسية مميزة، لافتا إلى حرص المجلس على تطبيق أعلى معايير السلامة في جميع مراحل الحدث، بما يعزز تجربة المشاركين ويضمن لهم بيئة مثالية للأداء.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن الفحص الفني والتدقيق الإداري سينطلق غدا من الساعة 4:00 إلى 9:00 مساءً، وفي يوم السباق يبدأ التسجيل من 6:00 حتى 7:30 صباحًا، تليه إحاطة السائقين، ثم الانطلاق الرسمي للدفعة الأولى في 8:30 صباحًا، على أن يُقام حفل التتويج في تمام الساعة 11:00 صباحًا على منصة الجوائز عند خط النهاية.