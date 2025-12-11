سمارت إنرجي: الإمارات نموذج عالمي في تمويل الطاقة المتجددة وتسريع التحول الطاقي

أبوظبي في 11 ديسمبر/ وام/ أكد هورست محمودي، رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت إنرجي" Smartenergy السويسرية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في مجال التمويل الأخضر والطاقة المستدامة.

وقال محمودي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن الإمارات تقدم مثالاً يحتذى به، من خلال تسهيل عمليات التمويل وتشجيع المستثمرين على ضخ رأس المال بكميات كبيرة في البنية التحتية للطاقة، سواء من حيث محطات التوليد أو شبكات الكهرباء.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك مزيج من مصادر الطاقة، فلا يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية فقط، بل يجب دمجها مع البطاريات، وربما استخدام محطات الغاز الذكية لضمان استقرار الشبكة.

وأكد أن الاستقرار الطاقي أمر حيوي، مشيراً إلى أن الطاقة المتجددة وحدها لا تكفي لتشغيل الشبكة، خصوصاً مع تزايد الطلب من التنقل الكهربائي، ومراكز البيانات، والاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن كل هذه العوامل يجب أن تُؤخذ في الاعتبار لضمان استمرارية الطاقة، وتؤكد أن المنطقة تقوم بعمل ممتاز كنموذج يُحتذى به عالمياً.

وأكد أن المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي، تمثل فرصة إستراتيجية لتسهيل الحوار بين المستثمرين، وتطوير شراكات جديدة، وتسريع تنفيذ إستراتيجية الشركة في المنطقة، لافتاً إلى أن الحدث يلعب دوراً رئيسيا في تعزيز التواصل بين المستثمرين، ودعم تأسيس تحالفات جديدة.

وذكر محمودي أن حجم الفجوة بين التمويل المتاح واحتياجات مشاريع الطاقة عالمياً، كبيرة جداً، مؤكداً أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار وتسريعها لتحقيق وتيرة التحول الطاقي المطلوبة.

وأضاف أنه إذا كانت الإجراءات أقل تعقيداً وأسرع، فإن المستثمرين سيكونون أكثر استعداداً للاستثمار، وسيتم تنفيذ مشاريع الطاقة بمعدل يواكب احتياجات العالم.

وأشار محمودي إلى أن الإمارات تقوم بعمل متميز وتتصدر المشهد العالمي، وتقدم نموذجاً يُحتذى به من حيث تنظيم القطاع واتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة، لافتا إلى أن الأمور في الإمارات أسهل نسبياً مقارنة ببعض المناطق الأخرى لأن التنظيمات موجودة مسبقاً واتخاذ القرارات يتم بسرعة أكبر، وهو ما يجب أن تتعلمه مناطق أخرى.

وأكد أن Smartenergy التي تتخذ من مركز أبوظبي المالي العالمي "ADGM" مقراً لها تسعى إلى تسريع التحول الطاقي عبر شراكات إستراتيجية وتمويل مستدام، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة، واستقرار الشبكات، وتحفيز المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال في مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة.